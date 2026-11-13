एआई की दुनिया का सबसे बड़ा IPO: एंथ्रोपिक को 6 गुना सब्सक्रिप्शन, जानिए एनवीडिया संकट का क्या होगा असर

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) क्रांति के सबसे बड़े मंच पर अब तक की सबसे विशाल शेयर बिक्री की तैयारी पूरी हो चुकी है। लोकप्रिय 'क्लॉड' (Claude) चैटबॉट की जनक कंपनी एंथ्रोपिक (Anthropic) का आगामी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) निवेशकों के जबर्दस्त आकर्षण का केंद्र बन गया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, उपलब्ध शेयरों के मुकाबले एंथ्रोपिक के आईपीओ को लगभग छह गुना अधिक बोलियां (ऑर्डर्स) मिल चुकी हैं। हालांकि, एनवीडिया (Nvidia) के सीईओ जेनसन हुआंग के अचानक इस्तीफे ने कंपनी के 10 अरब डॉलर के निवेश और चिप फाइनेंसिंग पर बाजार का ध्यान खींच लिया है। इसके बावजूद एंथ्रोपिक की लिस्टिंग वैश्विक शेयर बाजार के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ बनने की ओर अग्रसर है।

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