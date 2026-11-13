एआई की दुनिया का सबसे बड़ा IPO: एंथ्रोपिक को 6 गुना सब्सक्रिप्शन, जानिए एनवीडिया संकट का क्या होगा असर
- क्लाउड चैटबॉट निर्माता एंथ्रोपिक का आईपीओ 6 गुना ओवरसब्सक्राइब हो गया है, जिससे कुल 90.4 अरब डॉलर जुटने की उम्मीद है।
- जानिए 1.4 ट्रिलियन डॉलर के वैल्यूएशन, एनवीडिया के 10 अरब डॉलर के निवेश और चिप फाइनेंसिंग के पूरे समीकरण विस्तार से यहां पढ़ें।
विस्तार
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) क्रांति के सबसे बड़े मंच पर अब तक की सबसे विशाल शेयर बिक्री की तैयारी पूरी हो चुकी है। लोकप्रिय 'क्लॉड' (Claude) चैटबॉट की जनक कंपनी एंथ्रोपिक (Anthropic) का आगामी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) निवेशकों के जबर्दस्त आकर्षण का केंद्र बन गया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, उपलब्ध शेयरों के मुकाबले एंथ्रोपिक के आईपीओ को लगभग छह गुना अधिक बोलियां (ऑर्डर्स) मिल चुकी हैं। हालांकि, एनवीडिया (Nvidia) के सीईओ जेनसन हुआंग के अचानक इस्तीफे ने कंपनी के 10 अरब डॉलर के निवेश और चिप फाइनेंसिंग पर बाजार का ध्यान खींच लिया है। इसके बावजूद एंथ्रोपिक की लिस्टिंग वैश्विक शेयर बाजार के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ बनने की ओर अग्रसर है।
एंथ्रोपिक के आईपीओ का साइज, प्राइस बैंड और वैल्यूएशन कितना है?
एंथ्रोपिक इस सार्वजनिक निर्गम के जरिए अमेरिकी शेयर बाजार से रिकॉर्ड पूंजी जुटाने की तैयारी में है:
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शेयरों की संख्या और प्राइस बैंड: कंपनी और उसके कुछ मौजूदा शेयरधारक 70 डॉलर से 78 डॉलर प्रति शेयर के भाव पर 8.25 करोड़ (825 मिलियन) शेयर बाजार में बेच रहे हैं।विज्ञापन
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आईपीओ से जुटाई जाने वाली रकम: इस पब्लिक इश्यू से कंपनी 64.4 अरब डॉलर तक जुटाने का लक्ष्य लेकर चल रही है।
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कंपनी का मूल्यांकन (Valuation): इस आईपीओ के जरिए एंथ्रोपिक का बाजार मूल्यांकन 1.4 ट्रिलियन डॉलर (करीब 118 लाख करोड़ रुपये) आंका गया है, जो वॉल स्ट्रीट पर एआई बूम के भरोसे की सबसे बड़ी परीक्षा माना जा रहा है।
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नैस्डैक पर लिस्टिंग: कंपनी के शेयर 19 नवंबर को अमेरिकी शेयर बाजार नैस्डैक (Nasdaq) पर 'ANT' सिंबल के तहत कारोबार के लिए लिस्ट होंगे।
प्राइवेट प्लेसमेंट और तकनीकी दिग्गजों ने कितना बड़ा दांव लगाया है?
आईपीओ के साथ-साथ दुनिया की सात सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों ने प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए सीधे शेयर खरीदने का करार किया है:
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26 अरब डॉलर का प्राइवेट निवेश: सातों टेक कंपनियों ने आईपीओ प्राइस पर ही कुल 26 अरब डॉलर के शेयर खरीदने पर सहमति जताई है।
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कंपनियों की हिस्सेदारी: इस प्राइवेट प्लेसमेंट में एनवीडिया और गूगल प्रत्येक करीब 10 अरब डॉलर के शेयर खरीद रही हैं। इसके अलावा एएमडी (AMD) लगभग 2.5 अरब डॉलर, ब्रॉडकॉम, माइक्रोन और माइक्रोसॉफ्ट करीब 1-1 अरब डॉलर तथा प्रमुख चिप निर्माता टीएसएमसी (TSMC) लगभग 50 करोड़ डॉलर का निवेश कर रही है।
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कुल 90.4 अरब डॉलर का फंड: आईपीओ और प्राइवेट प्लेसमेंट को मिलाकर यह कुल शेयर बिक्री 90.4 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है, जो जून में स्पेसएक्स (SpaceX) की 75 अरब डॉलर की लिस्टिंग से भी कहीं अधिक है।
एंथ्रोपिक की वित्तीय सेहत और रेवेन्यू ग्रोथ की रफ्तार क्या है?
कंपनी की नियामक फाइलिंग (S-1) दर्शाती है कि व्यावसायिक उपयोग और एंटरप्राइज ग्राहकों के दम पर एंथ्रोपिक की कमाई में विस्फोटक बढ़त हुई है:
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तिमाही रेवेन्यू: 30 सितंबर को समाप्त हुई तीन महीनों की तिमाही में एंथ्रोपिक का राजस्व 17 अरब डॉलर रहा।
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वार्षिक रन रेट: कंपनी का रेवेन्यू रन रेट (मौजूदा बिक्री को सालाना आधार पर मापने का पैमाना) 31 अक्तूबर तक उछलकर 81 अरब डॉलर पहुंच गया, जो जुलाई के अंत में 65 अरब डॉलर पर था।
एनवीडिया के संकट और चिप गारंटी का इस सौदे पर क्या असर पड़ेगा?
एंथ्रोपिक की लिस्टिंग से ठीक एक सप्ताह पहले एनवीडिया में जेन्सेन हुआंग के इस्तीफे ने बाजार में नई चर्चा छेड़ दी है:
- 10 अरब डॉलर के वादे पर नजर: ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस के विश्लेषक मनदीप सिंह के अनुसार, एनवीडिया के नए बोर्ड नेतृत्व के सामने एंथ्रोपिक को किए गए 10 अरब डॉलर के वादे की रणनीतिक समीक्षा का विकल्प हो सकता है। हालांकि, गूगल और अन्य निवेशकों के बड़े समर्थन के चलते फंडिंग पर बड़ा असर पड़ने की आशंका कम है।
- चिप उधारी और बैकस्टॉप: एआई उद्योग में चिप्स पट्टे पर लेने (लीजिंग) के लिए चिप निर्माताओं की बैलेंस शीट गारंटी अहम होती है। एनवीडिया सौदों में 25% तक की गारंटी देता है, जबकि प्रतिद्वंद्वी ब्रॉडकॉम ने एंथ्रोपिक के लिए गूगल टीपीयू (TPU) लीज पर 30 अरब डॉलर और 43 अरब डॉलर के बड़े कर्जों की गारंटी दी है।
- मल्टी-चिप रणनीति: एंथ्रोपिक केवल एनवीडिया पर निर्भर नहीं है। कंपनी ने फाइलिंग में स्पष्ट किया है कि वह एडब्ल्यूएस ट्रेनियम (Trainium), गूगल टीपीयू, एनवीडिया जीपीयू और एएमडी जीपीयू की मल्टी-चिप कंप्यूट संरचना का इस्तेमाल करती है, जिससे किसी एक सप्लायर का जोखिम सीमित रहता है।
शेयर आवंटन और आगे के घटनाक्रम पर क्या रहेगा रुख?
भारी मांग के चलते बैंकर्स ने संभावित खरीदारों को साफ कर दिया है कि एंथ्रोपिक अपने पुराने और मौजूदा समर्थकों को शेयरों के आवंटन में प्राथमिकता देगा। इसके चलते कई नए निवेशकों को उम्मीद से कम शेयर मिलने की संभावना है। 19 नवंबर को एंथ्रोपिक की नैस्डैक पर लिस्टिंग से ठीक दो दिन पहले 17 नवंबर को एनवीडिया अपने तिमाही नतीजे जारी करेगा। अगर एंथ्रोपिक के शेयर लिस्टिंग के बाद मजबूती से टिकते हैं, तो यह पूरे एआई सेक्टर के लिए एक नया मील का पत्थर साबित होगा।