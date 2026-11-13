दुनिया की 10 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत सबसे मजबूत: एसोचैम ने दिए 71 अंक, 2026 से 2030 तक रहेगा दबदबा

उद्योग मंडल एसोचैम की ओर से जारी ‘भारत की शीर्ष-10 अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक बढ़त’ रिपोर्ट के मुताबिक, जापान और रूस 60-60 अंक के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हैं। इसके बाद जर्मनी (59), इटली एवं ब्राजील (53-53), ब्रिटेन (52), फ्रांस (40) और अमेरिका (36) का स्थान है।यह आंकलन जीडीपी की वास्तविक वृद्धि, निर्यात में बढ़ोतरी, राजकोषीय एवं चालू खाते का संतुलन, सरकारी कर्ज, प्रति व्यक्ति वास्तविक जीडीपी वृद्धि, सकल घरेलू बचत और सकल पूंजी निर्माण सहित 10 व्यापक आर्थिक संकेतकों के आधार पर किया है।2026-30 के आकलन में भारत वास्तविक जीडीपी वृद्धि और प्रति व्यक्ति वास्तविक जीडीपी वृद्धि के मामले में पहले स्थान पर रहा। सकल बचत और सकल पूंजी निर्माण में उसे दूसरा, निर्यात वृद्धि व कर्ज-जीडीपी अनुपात में तीसरा और प्राथमिक राजकोषीय संतुलन में पांचवां स्थान मिला है।

भारत ने अक्तूबर में रूस से रिकॉर्ड 66,780 करोड़ रुपये का तेल खरीदा

भारत ने अक्तूबर में रूस से रिकॉर्ड 6.4 अरब यूरो (66,780 करोड़ रुपये) का ईंधन खरीदा, जो जनवरी, 2022 से उपलब्ध आंकड़ों में सबसे ऊंचा मासिक स्तर है। क्रूड आयात में तेज वृद्धि इसकी प्रमुख वजह रही। इससे पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बावजूद रूस का जीवाश्म ईंधन निर्यात से प्राप्त राजस्व दिसंबर, 2022 के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया।



ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र के मुताबिक, भारत रूस का दूसरा सबसे बड़ा ईंधन खरीदार रहा। इसकी कुल खरीद में तेल का हिस्सा 91 फीसदी रहा, जिसका मूल्य 5.8 अरब यूरो था। चीन रूस का सबसे बड़ा खरीदार बना रहा। रूस को शीर्ष-5 खरीदारों से प्राप्त राजस्व में चीन का हिस्सा 51% रहा।



भारतीय रिफाइनरियों ने बढ़ाया आयात

अक्तूबर में भारत का रूसी क्रूड आयात मासिक आधार पर 10% बढ़ा। भारत की तीन सबसे बड़ी रिफाइनरियों में शामिल नायरा एनर्जी की वाडिनार रिफाइनरी ने 12%, रिलायंस इंडस्ट्रीज की जामनगर रिफाइनरी ने 22% व इंडियन ऑयल की पारादीप रिफाइनरी में 28% अधिक रूसी क्रूड खरीदा।