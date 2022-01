{"_id":"61e296697c3ccd489d5f6707","slug":"maruti-suzuki-hikes-vehicle-prices-by-up-to-4-3-to-offset-rise-in-input-costs","type":"story","status":"publish","title_hn":"Maruti Suzuki Price Hike: आज से महंगा हुआ मारुति सुजुकी की कारें खरीदना, कंपनी ने दामों में किया 4.3 फीसदी तक का इजाफा","category":{"title":"Business Diary","title_hn":"बिज़नेस डायरी","slug":"business-diary"}}

Maruti Suzuki Price Hike: आज से महंगा हुआ मारुति सुजुकी की कारें खरीदना, कंपनी ने दामों में किया 4.3 फीसदी तक का इजाफा

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: दीपक चतुर्वेदी Updated Sat, 15 Jan 2022 03:10 PM IST

सार Maruti Suzuki hikes Vehicles Prices By Up To 4.3 Percent: आप मारुति सुजूकी की कार खरीदने का मन बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, कंपनी ने अपनी कारों के दाम बढ़ा दिए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक, देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया (एमएसआई) ने अपने विभिन्न मॉडलों के दामों में 4.3 फीसदी तक का इजाफा किया है।



विज्ञापन

ख़बर सुनें

ख़बर सुनें

आप मारुति सुजूकी की कार खरीदने का मन बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, कंपनी ने अपनी कारों के दाम बढ़ा दिए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक, देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया (एमएसआई) ने अपने विभिन्न मॉडलों के दामों में 4.3 फीसदी तक का इजाफा किया है।



लागत का बोझ बढ़ने पर किया निर्णय

शनिवार को कंपनी की ओर से साझा की गई जानकारी के अनुसार, उत्पादन लागत में हुई वृद्धि के बोझ को आंशिक रूप से कम करने के लिए कंपनी की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया है। कंपनी ने अपने विभिन्न मॉडलों की कीमतों में 0.1 से 4.3 प्रतिशत तक की वृद्धि की है। शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कंपनी की ओर से कहा गया है कि दिल्ली शोरूम में विभिन्न मॉडलों की औसत कीमत में 1.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।



नई कीमतें शनिवार से लागू हुईं

नए कीमतें आज से प्रभावी हो गई हैं। कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, मारुति आल्टो से लेकर एस-क्रॉस मॉडल तक की कारों की बिक्री करती है। इनकी कीमत 3.15 लाख रुपये से 12.56 लाख रुपये तक है। बता दें कि पिछले साल मारुति ने अपनी कारों के दाम तीन बार बढ़ाए थे। इसके तहत जनवरी 2021 में मारुति ने कीमतों में 1.4 प्रतिशत, अप्रैल 2021 में 1.6 प्रतिशत और सितंबर 2021 में 1.9 प्रतिशत यानी कुल मिलाकर 4.9 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी।