एलपीजी की कीमतों में उछाल: आज से 70 रुपये से अधिक महंगा हुआ कमर्शियल गैस सिलिंडर, नई कीमतें क्या?
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Thu, 01 Oct 2026 07:30 AM IST
सार
वाणिज्यिक गैस सिलिंडर की कीमतों में उछाल की खबर है। 19 किलोग्राम वाले सिलिंडर के दाम 70 रुपये से अधिक बढ़ाए जाने की सूचना है। अलग-अलग शहरों में गैस के दाम भिन्न हो सकते हैं।
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विस्तार
त्योहारी सीजन से ठीक पहले आज कमर्शियल एलपीजी सिलिंडर की कीमतों में उछाल दर्ज की गई है। तेल-गैस का कारोबार करने वाली कंपनियों ने दाम 60 से 70 रुपये से अधिक बढ़ाए हैं। महंगे हुए 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलिंडर की नई कीमतें अलग-अलग शहरों में टैक्स के मुताबिक भिन्न रहती हैं। ऐसे में आज हुई कीमतों में बढ़ोतरी के बाद भी नई दरें अलग-अलग होंगी। घरेलू गैस के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
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