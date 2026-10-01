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पीयूष गोयल का विदेश दौरा: अमेरिका और पोलैंड के मंत्रियों से मुलाकात, भारत के साथ व्यापार समझौतों पर चर्चा

Thu, 01 Oct 2026 06:08 AM IST
ज्योति भास्कर पीटीआई, मिल्वौकी (अमेरिका)।
पीटीआई, मिल्वौकी (अमेरिका)। Published by: ज्योति भास्कर Updated Thu, 01 Oct 2026 06:08 AM IST
सार

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने मिल्वौकी में जी20 व्यापार मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर और पोलैंड के वित्त मंत्री आंद्रेज डोमांस्की से मुलाकात की। उन्होंने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते और भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर चर्चा की, साथ ही रॉकवेल ऑटोमेशन को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया।

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Commerce Minister Piyush Goyal Meets US Poland Ministers Discusses Trade Deals with India
अमेरिका दौरे पर पीयूष गोयल - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के मिल्वौकी में जी20 व्यापार मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकें कीं। उन्होंने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर और पोलैंड के वित्त मंत्री आंद्रेज डोमांस्की से मुलाकात की। इन बैठकों में भारत के व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया गया। गोयल ने अमेरिकी औद्योगिक स्वचालन फर्म रॉकवेल ऑटोमेशन को भारत में विस्तार के लिए भी आमंत्रित किया।

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गोयल की ग्रीर से मुलाकात भारत और अमेरिका के बीच एक संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते तक पहुंचने के प्रयासों का हिस्सा थी। यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा के लिए हुई टेलीफोन बातचीत के बाद हुई। वाणिज्य मंत्रालय ने 28 सितंबर को एक बयान में कहा था कि गोयल द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए ग्रीर के साथ चर्चा करेंगे।

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गौरतलब है कि भारत और अमेरिका ने फरवरी में द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) के पहले चरण के ढांचे को अंतिम रूप देने की घोषणा की थी। हालांकि, अमेरिका में टैरिफ परिदृश्य में बदलाव के कारण इस समझौते पर आगे बातचीत हुई है। गोयल ने 24 सितंबर को कहा था कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता "हो चुका है"। यह तब लागू होगा जब अमेरिका भारत को अमेरिकी बाजार में अपने प्रतिस्पर्धियों पर सही प्रतिस्पर्धी लाभ देगा। भारत के प्रतिस्पर्धियों में आसियान देश, चीन और बांग्लादेश शामिल हैं।

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क्या रॉकवेल ऑटोमेशन भारत में अपना परिचालन बढ़ाएगा?

गोयल ने अमेरिकी औद्योगिक स्वचालन फर्म रॉकवेल ऑटोमेशन को भारत में अपना परिचालन बढ़ाने के लिए आमंत्रित भी किया। गोयल ने कंपनी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) ब्लेक मोरेट से मिल्वौकी में मुलाकात के दौरान यह निमंत्रण दिया। गोयल ने X पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने कंपनी की भारत में भागीदारी बढ़ाने पर विचार-विमर्श किया। उन्होंने बताया कि भारत का तेजी से विकसित होता विनिर्माण परिदृश्य और मजबूत तकनीकी क्षमताएं औद्योगिक स्वचालन में सहयोग के अवसर प्रदान करती हैं। गोयल ने रॉकवेल ऑटोमेशन को भारत की कुशल इंजीनियरिंग प्रतिभा का लाभ उठाने के लिए भी आमंत्रित किया। मिल्वौकी में मुख्यालय वाली रॉकवेल ऑटोमेशन औद्योगिक स्वचालन और डिजिटल परिवर्तन के लिए दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी होने का दावा करती है।

भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से क्या नए अवसर मिलेंगे?

गोयल ने पोलैंड के वित्त मंत्री आंद्रेज डोमांस्की से भी मुलाकात की। यह मुलाकात मिल्वौकी में जी20 व्यापार मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान हुई। गोयल ने X पर पोस्ट कर बताया कि उन्होंने पोलैंड के वित्त और अर्थव्यवस्था मंत्री आंद्रेज डोमांस्की के साथ एक उपयोगी बैठक की। उन्होंने व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करने के नए तरीकों पर चर्चा की। उन्होंने इस बात पर भी विचार किया कि भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता (FTA) व्यवसायों के लिए नए अवसर कैसे पैदा कर सकता है। यह समझौता भारत और पोलैंड के बीच आर्थिक सहयोग को गहरा करेगा।

भारत-अमेरिका और भारत-यूरोपीय संघ व्यापार समझौतों की स्थिति क्या है?

भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता, जिसे दोनों पक्षों के नेताओं ने "सभी समझौतों की जननी" कहा है, जनवरी में संपन्न हुआ था। इस समझौते पर इस साल के अंत में हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। वहीं, भारत और अमेरिका भी एक व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। यह समझौता वाशिंगटन द्वारा नई दिल्ली पर लगाए गए टैरिफ के कारण रुका हुआ है। वाणिज्य मंत्रालय ने 28 सितंबर को कहा था कि 7 फरवरी 2026 के संयुक्त बयान के अनुरूप एक अंतरिम समझौते को अंतिम रूप देने के प्रयास जारी हैं।

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