अक्तूबर में बैंक की छुट्टियों की भरमार: 16 दिन नहीं होगा कामकाज; ब्रांच जाने से पहले चेक कर लें पूरी लिस्ट
अगले महीने यानी अक्तूबर में देश के सरकारी और निजी बैंक अलग-अलग शहरों में कुल 16 दिन बंद रहेंगे। रिजर्व बैंक ने अक्तूबर महीने के लिए बैंक छुट्टियों की लिस्ट जारी की है। यहां देखें पूरी सूची...
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त्योहारों और नियमित साप्ताहिक अवकाशों के चलते अक्तूबर महीने में कई दिनों तक बैंक शाखाएं बंद रहेंगी। ऐसे में यदि आपको चेक जमा करना है, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, केवाईसी अपडेट करानी है या किसी अन्य शाखा-आधारित सेवा का लाभ लेना है, तो पहले बैंक की छुट्टियों का कैलेंडर जरूर देख लें। खास बात यह है कि अक्तूबर में कुछ छुट्टियां पूरे देश में लागू होंगी, जबकि कई अवकाश राज्य और शहर विशेष तक सीमित रहेंगे।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार, अक्तूबर में सभी राज्यों को मिलाकर कुल 16 दिन बैंक बंद रहेंगे। बैंक छुट्टियां स्थानीय त्योहारों और क्षेत्रीय पर्वों के आधार पर तय की जाती हैं। इसके अलावा सभी रविवार और महीने के दूसरे तथा चौथे शनिवार को भी बैंक बंद रहते हैं।
- अक्तूबर में कुछ ऐसे दिन हैं जब लगभग सभी राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। इनमें 2 अक्तूबर (महात्मा गांधी जयंती), 4 अक्तूबर (रविवार), 10 अक्तूबर (दूसरा शनिवार), 11 अक्तूबर (रविवार), 18 अक्तूबर (रविवार), 24 अक्तूबर (चौथा शनिवार) और 25 अक्तूबर (रविवार) शामिल हैं।
- इन दिनों शाखाओं में कोई सामान्य बैंकिंग कार्य नहीं होगा, हालांकि डिजिटल बैंकिंग सेवाएं जारी रहेंगी।
- त्योहारी सीजन के कारण पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के कई राज्यों में अतिरिक्त बैंक अवकाश रहेंगे। 17 अक्तूबर को महा सप्तमी के अवसर पर अगरतला में बैंक बंद रहेंगे।
- 19 अक्तूबर को महाअष्टमी और दुर्गा पूजा के कारण अगरतला, आइजोल, भुवनेश्वर, चेन्नई, गुवाहाटी, इंफाल, ईटानगर, कोहिमा, कोलकाता, पटना, रांची और शिलांग में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी।
- 20 अक्तूबर को दशहरा और विजयादशमी के अवसर पर देश के कई राज्यों में बैंक अवकाश रहेगा। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में इस दिन बैंक बंद रहने की संभावना है। हालांकि विभिन्न राज्यों में छुट्टियों की सूची अलग-अलग हो सकती है, इसलिए स्थानीय अवकाश सूची की जांच करना जरूरी होगा।
- विजयादशमी, दुर्गा पूजा और दसैं से जुड़े त्योहारों के कारण 21 अक्तूबर को अगरतला, बेंगलुरु, गंगटोक, गुवाहाटी, कोच्चि, कोलकाता और तिरुवनंतपुरम में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी।
- इसके अलावा कुछ अन्य राज्यों में भी इस दिन स्थानीय अवकाश लागू हो सकता है।
- 22 और 23 अक्तूबर को दुर्गा पूजा-दसैं समारोहों के कारण गंगटोक में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी। ऐसे में सिक्किम के ग्राहकों को बैंकिंग कार्यों की योजना पहले से बनाकर रखनी चाहिए।
- वहीं, 26 अक्तूबर को लक्ष्मी पूजा, एक्सेशन डे और महर्षि वाल्मीकि जयंती जैसे अवसरों के कारण अगरतला, चंडीगढ़, जम्मू, शिमला और श्रीनगर में बैंक अवकाश रहेगा।
- इसके बाद 29 अक्तूबर को करवा चौथ के अवसर पर शिमला में बैंक बंद रहेंगे।
- महीने के अंतिम दिन 31 अक्तूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती के अवसर पर अहमदाबाद में बैंक बंद रहेंगे। इसलिए स्थानीय ग्राहकों को शाखा जाने से पहले छुट्टियों की पुष्टि कर लेनी चाहिए।
- वहीं, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से 2 अक्तूबर, 10 अक्तूबर, 20 अक्तूबर और 24 अक्तूबर को बैंक अवकाश रहेगा। हालांकि स्थानीय परिस्थितियों और क्षेत्रीय घोषणाओं के आधार पर बदलाव संभव है।
- पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, सिक्किम और अन्य पूर्वी एवं पूर्वोत्तर राज्यों में दुर्गा पूजा और संबंधित पर्वों के कारण अतिरिक्त छुट्टियां देखने को मिलेंगी।
बैंक शाखाएं बंद रहने का मतलब यह नहीं है कि सभी बैंकिंग सेवाएं रुक जाएंगी। छुट्टियों के दौरान भी डिजिटल और ऑनलाइन सेवाएं सामान्य रूप से उपलब्ध रहेंगी। यूपीआई प्लेटफॉर्म जैसे गूगल पे, फोनपे और पेटीएम के जरिए भुगतान किया जा सकेगा। मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग सेवाएं भी जारी रहेंगी। इसके अलावा, आईएमपीएस, एनईएफटी और आरटीजीएस के माध्यम से ऑनलाइन फंड ट्रांसफर की सुविधा मिलेगी। एटीएम से नकदी निकाली जा सकेगी और जहां सुविधा उपलब्ध होगी वहां कैश डिपॉजिट मशीनों का इस्तेमाल भी किया जा सकेगा।