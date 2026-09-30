अक्तूबर में बैंक की छुट्टियों की भरमार: 16 दिन नहीं होगा कामकाज; ब्रांच जाने से पहले चेक कर लें पूरी लिस्ट

त्योहारों और नियमित साप्ताहिक अवकाशों के चलते अक्तूबर महीने में कई दिनों तक बैंक शाखाएं बंद रहेंगी। ऐसे में यदि आपको चेक जमा करना है, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, केवाईसी अपडेट करानी है या किसी अन्य शाखा-आधारित सेवा का लाभ लेना है, तो पहले बैंक की छुट्टियों का कैलेंडर जरूर देख लें। खास बात यह है कि अक्तूबर में कुछ छुट्टियां पूरे देश में लागू होंगी, जबकि कई अवकाश राज्य और शहर विशेष तक सीमित रहेंगे।

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