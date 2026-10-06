दिसंबर से महंगा हो सकता है कर्ज: त्योहारों में मिलेगी राहत, जानें जीडीपी कब छुएगी आठ प्रतिशत ग्रोथ का आंकड़ा

बैंक ऑफ बड़ौदा के चीफ इकोनॉमिस्ट मदन सबनवीस का मानना है कि भारतीय रिजर्व बैंक फिलहाल ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। हालांकि, यह राहत ज्यादा लंबी नहीं रहने वाली है। उनके मुताबिक, आरबीआई एक और मौद्रिक नीति बैठक में दरों को स्थिर रखने के बाद दिसंबर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी शुरू कर सकता है। दूसरी ओर, भारत की आर्थिक विकास दर को लेकर भी उनका अनुमान काफी सकारात्मक है। उनका कहना है कि देश की ग्रोथ आने वाले वर्षों में 8 फीसदी के स्तर तक पहुंच सकती है।

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