सरकारी खजाने में टैक्स बढ़ा: 14.42 लाख करोड़ रुपये पर पहुंचा प्रत्यक्ष कर संग्रह, बजट का आधा लक्ष्य हासिल

देश की मजबूत आर्थिक गतिविधियों और कंपनियों के बेहतर प्रदर्शन के दम पर चालू वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष कर संग्रह (डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन) तेजी से आगे बढ़ रहा है। आयकर विभाग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, 1 अप्रैल से 10 नवंबर तक की अवधि में देश का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 11.76 फीसदी बढ़कर 14.42 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह आंकड़ा 12.90 लाख करोड़ रुपये रहा था। इस तेज रफ्तार के साथ सरकार ने पूरे साल के लिए तय बजट लक्ष्य का 53 फीसदी से अधिक हिस्सा नवंबर के पहले पखवाड़े में ही हासिल कर लिया है।

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