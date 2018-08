देश की अर्थव्यस्था में तेजी से उछाल आया है। इस वित्त वर्ष (2018-19) की पहली तिमाही में विकास 8.2 फीसदी दर्ज की गई है। इससे पहले पिछले वित्त वर्ष (2017-18) की आखिरी तिमाही में विकास दर 7.7 फीसदी दर्ज की गई थी। शुक्रवार को जारी आंकड़ो से केंद्र सरकार को बड़ी राहत मिली है।

GDP at constant (2011-12) prices in Q1 of 2018-19 is estimated at `33.74 lakh crore, as against `31.18 lakh crore in Q1 of 2017-18, showing a growth rate of 8.2 percent. pic.twitter.com/qpasH0OA4Z