भारत की औद्योगिक विकास दर जुलाई में 6.7%: खनन क्षेत्र में गिरावट से रफ्तार धीमी, बिजली उपकरणों ने दिया सहारा

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जुलाई महीने के आंकड़ों का सबसे चिंताजनक पहलू खनन और उत्खनन क्षेत्र का प्रदर्शन रहा। इस क्षेत्र में (-)0.9 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। यह गिरावट इसलिए भी ज्यादा महसूस हो रही है क्योंकि एक साल पहले जुलाई 2025 में माइनिंग क्षेत्र ने 10.7 प्रतिशत की जोरदार रफ्तार दर्ज की थी। खनन गतिविधि में आई इस सुस्ती ने पूरे आईआईपी की रफ्तार को सीधे तौर पर प्रभावित किया है।माइनिंग की सुस्ती के बावजूद देश के कुल औद्योगिक उत्पादन को विनिर्माण और ऊर्जा क्षेत्र से बड़ा संबल मिला।इस क्षेत्र ने 7.3 प्रतिशत की सालाना वृद्धि दर्ज की। विनिर्माण के कुल 23 प्रमुख उद्योग समूहों में से 19 में सकारात्मक ग्रोथ देखी गई, जो घरेलू मांग की मजबूती को दर्शाती है।इस क्षेत्र में 8.7 प्रतिशत की जोरदार तेजी दर्ज की गई, जिससे औद्योगिक गतिविधियों में बिजली की बढ़ती खपत का पता चलता है।जल आपूर्ति, सीवरेज और वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े क्षेत्र ने 7.4 प्रतिशत की स्थिर और मजबूत बढ़त हासिल की।जुलाई 2026 के दौरान तीन प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों ने सबसे शानदार प्रदर्शन करके पूरी ग्रोथ को आगे बढ़ाया।इस क्षेत्र में 28.3 प्रतिशत की सबसे तेज ग्रोथ दर्ज की गई। इसमें मुख्य रूप से यूपीएस , सॉलिड-स्टेट ड्राइव और ऑप्टिकल फाइबर केबल के कनेक्टर्स की भारी मांग का योगदान रहा।ऑटोमोबाइल क्षेत्र 22.2 प्रतिशत की रफ्तार से बढ़ा। इस बढ़ोतरी में पैसेंजर कारों, कमर्शियल गाड़ियों और ऑटो कंपोनेंट्स (स्पेयर पार्ट्स) की बिक्री का अहम हाथ रहा।इस उद्योग समूह ने 12.1 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की।औद्योगिक सामान के उपयोग के आधार पर आंकड़े यह स्पष्ट करते हैं कि पूंजीगत निवेश और कंज्यूमर मार्केट की क्या स्थिति है:-16.1 प्रतिशत की बंपर ग्रोथ, जो यह संकेत देती है कि कंपनियों का निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार मजबूत है।10.5 प्रतिशत की तेजी, यानी गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू सामान खूब बिक रहे हैं।10.0 प्रतिशत की वृद्धि।6.9 प्रतिशत की बढ़त।4.1 प्रतिशत की ग्रोथ।(-)1.0 प्रतिशत की गिरावट, जो दैनिक उपभोग की वस्तुओं (एफएमसीजी) की सुस्त मांग की तरफ इशारा करती है।एनएसओ ने अपने इस बुलेटिन में जून 2026 के अंतिम आंकड़ों को संशोधित भी किया है। जून के लिए पहले जारी 7.3 प्रतिशत के अनुमान को बढ़ाकर अब 8.8 प्रतिशत कर दिया गया है। अगर पिछले साल की बात करें, तो जुलाई 2025 में आईआईपी ग्रोथ 5.4 प्रतिशत थी, जिसके मुकाबले जुलाई 2026 का 6.7 प्रतिशत का आंकड़ा अभी भी बेहतर स्थिति में माना जाएगा।