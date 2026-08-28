अहमदाबाद: मलाला यूसुफजई की किताब पढ़ने के दौरान हमला, तीन लोग गिरफ्तार; जानिए क्या है पूरा मामला

नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई की आत्मकथा आई एम मलाला के पठन सत्र के दौरान हमले की खबर है। गुजरात के अहमदाबाद शहर में यह घटना हुई। दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं के एक समूह ने पाठकों पर हमला कर दिया। पुलिस ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी है।

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क्या हुआ था वस्त्रपुर गार्डन में?

पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। यह हमला गुरुवार शाम को वस्त्रपुर गार्डन में हुआ था। वस्त्रपुर पुलिस थाने की इंस्पेक्टर जी एम चौधरी ने बताया कि करीब 20 लोग, जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं, सार्वजनिक उद्यान में पढ़ने के लिए जमा हुए थे। 18 से 20 लोगों के एक सशस्त्र समूह ने उन्हें रोका। हमलावरों ने खुद को बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) से जुड़ा बताया। उन्होंने किताब के चुनाव को लेकर आपत्ति जताई। जब पाठक सत्र के बाद उद्यान से निकल रहे थे, तो हमलावर फिर से आए। उन्होंने गुस्से में पूछा कि उन्होंने मलाला की आत्मकथा क्यों पढ़ी। इसके बाद बहस हुई और हाथापाई शुरू हो गई।

हमलावर लाठियों से लैस थे। इस झड़प में दो लोग घायल हो गए। पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। दो आरोपी पीड़ितों को पहले से जानते थे। पुलिस ने कुल छह लोगों की पहचान की है। इनमें से तीन को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है।

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हमलावरों का क्या दावा था?

हमलावरों ने दावा किया कि वे बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) से जुड़े हैं। उन्होंने पाठकों द्वारा मलाला की आत्मकथा 'आई एम मलाला' पढ़ने पर कड़ी आपत्ति जताई। पुलिस ने बताया कि प्राथमिकी दंगा, गैरकानूनी सभा और शारीरिक पीड़ा पहुंचाने से संबंधित धाराओं के तहत दर्ज की गई है। यह भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के तहत हुई है।

क्या पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं?

कुछ हफ्ते पहले अहमदाबाद के एक निजी स्कूल में भी ऐसी ही घटना हुई थी। दक्षिणपंथी समूहों के विरोध के बाद स्कूल को मलाला यूसुफजई की किताबें हटानी पड़ी थीं। होलोकॉस्ट सर्वाइवर ऐनी फ्रैंक की किताबें भी अनिवार्य पठन सूची से हटा दी गई थीं। स्कूल को अपनी अनिवार्य पठन सूची से ये किताबें हटाने के लिए मजबूर किया गया था।