कीमतों में हुई बढ़ोतरी और कमजोर उपभोक्ता मांग के चलते 2026 के त्योहारी सीजन (8 अक्तूबर से 10 नवंबर) में भारत की स्मार्टफोन बिक्री में सालाना आधार पर 22 प्रतिशत की भारी गिरावट दर्ज की गई है। मार्केट रिसर्च फर्म काउंटरपॉइंट रिसर्च के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, बिक्री में यह गिरावट त्योहारों से पहले लगाए गए 12 फीसदी के अनुमान से कहीं अधिक रही। हालांकि, बिक्री की मात्रा गिरने के बावजूद बाजार का कुल मूल्य (मार्केट वैल्यू) लगभग स्थिर रहा, क्योंकि स्मार्टफोन के औसत बिक्री मूल्य में सालाना आधार पर 28 फीसदी की बढ़ोतरी हुई।

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मेमोरी चिप्स (डी-रैम और नैंड) की बढ़ती कीमतों के कारण कंपनियों ने फोन के दाम बढ़ा दिए, जिससे उनके पास भारी छूट देने की गुंजाइश बहुत कम बची। 2025 के त्योहारी सीजन में जहां 35 से 40 प्रतिशत तक डिस्काउंट मिल रहा था, वहीं 2026 में यह सिमटकर 10 से 25 प्रतिशत रह गया। ग्राहकों को लुभाने के लिए कंपनियों ने नो-कॉस्ट ईएमआई, बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज बोनस का सहारा लिया, जिसके चलते कुल स्मार्टफोन बिक्री में 48 प्रतिशत हिस्सेदारी फाइनेंस (ईएमआई) के जरिये हुई।ग्राहकों को लुभाने के लिए कंपनियों ने नो-कॉस्ट ईएमआई, बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज बोनस का सहारा लिया, जिसके चलते कुल स्मार्टफोन बिक्री में 48 प्रतिशत हिस्सेदारी फाइनेंस (ईएमआई) के जरिये हुई।बाजार में 22 फीसदी की कुल गिरावट के बीच सैमसंग ने शानदार प्रदर्शन करते हुए वीवो को पछाड़ा और 21% बाजार हिस्सेदारी के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। सैमसंग की बिक्री में महज 8 फीसदी की गिरावट आई। कंपनी के प्रीमियम मॉडल जैसे गैलेक्सी एस25 अल्ट्रा और गैलेक्सी एस25 की जबरदस्त मांग रही।रिपोर्ट के अनुसार, मेमोरी चिप महंगी होने से इस साल के अंत तक ज्यादातर प्रीमियम स्मार्टफोन 30 फीसदी से अधिक महंगे होकर एक लाख रुपये पार पहुंच सकते हैं। फोन की निर्माण लागत में मेमोरी की हिस्सेदारी 2025 की पहली तिमाही के 13 फीसदी से बढ़कर 2026 के अंत तक 43 फीसदी होने का अनुमान है।