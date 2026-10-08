जीएसटी के नियम होंगे आसान?: रिफंड से पंजीकरण तक, कई बदलावों पर काउंसिल की बैठक में लग सकती है मुहर

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जीएसटी काउंसिल की बृहस्पतिवार को होने वाली अहम बैठक में रिफंड, पंजीकरण, रिटर्न भरने समेत कई मामलों में सुधारों को हरी झंडी मिल सकती है। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी।