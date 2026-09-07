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सोने का भाव: कमजोर वैश्विक संकेतों से सोना फिसला, चांदी 2.38 लाख रुपये के नीचे, जानें एमसीएक्स पर क्या चल रहा

Mon, 07 Sep 2026 11:52 AM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: कुमार विवेक Updated Mon, 07 Sep 2026 11:52 AM IST
सार

वैश्विक कमजोर संकेतों के कारण सोमवार को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोना 1,52,358 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 2,36,985 रुपये प्रति किलो पर कारोबार कर रही थी। अमेरिका के मजबूत रोजगार के आंकड़ों और डॉलर इंडेक्स में मजबूती को गिरावट का मुख्य कारण बताया गया।

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Gold Slips, Silver Below 2.38 Lakh Amid Weak Global Cues
सोने और चांदी कीमतों पर क्या अपडेट? - फोटो : amarujala.com

विस्तार
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वैश्विक स्तर पर कमजोर संकेतों के कारण सोमवार को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। दोनों कीमती धातुओं के दाम में करीब 0.3 फीसदी की कमी आई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर भी सोना और चांदी कमजोरी के साथ खुले। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी इन धातुओं में गिरावट देखी गई।

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सोने का 5 अक्तूबर 2026 का अनुबंध पिछले बंद भाव 1,52,767 रुपये प्रति 10 ग्राम के मुकाबले 1,52,279 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला। सुबह 10 बजे यह 409 रुपये या 0.27 फीसदी की कमजोरी के साथ 1,52,358 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। चांदी का 4 दिसंबर 2026 का अनुबंध भी पिछले बंद भाव 2,37,658 रुपये प्रति किलो के मुकाबले 2,37,176 रुपये प्रति किलो पर खुला। खबर लिखे जाने तक यह 673 रुपये या 0.28 फीसदी की कमजोरी के साथ 2,36,985 रुपये प्रति किलो पर था।

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सोने की चाल कैसी रही?

एमसीएक्स पर सोने का अनुबंध 1,52,279 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला। सुबह 10 बजे तक यह 1,52,358 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। अब तक के कारोबार में सोने ने 1,52,225 रुपये प्रति 10 ग्राम का न्यूनतम स्तर छुआ। इसका उच्चतम स्तर 1,52,483 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। यह दर्शाता है कि सोने में हल्की गिरावट के साथ सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है।

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चांदी का क्या हाल रहा?

चांदी का 4 दिसंबर 2026 का अनुबंध 2,37,176 रुपये प्रति किलो पर खुला। खबर लिखे जाने तक चांदी 2,36,985 रुपये प्रति किलो पर थी। अब तक के कारोबार में चांदी ने 2,36,423 रुपये प्रति किलो का न्यूनतम स्तर देखा। वहीं, इसका उच्चतम स्तर 2,37,658 रुपये प्रति किलो रहा। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी चांदी 0.56 फीसदी की कमजोरी के साथ 66 डॉलर प्रति औंस पर थी।

कीमतों में गिरावट की मुख्य वजह क्या है?

जानकारों के मुताबिक, सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट की मुख्य वजह अमेरिका में मजबूत रोजगार के आंकड़े हैं। इन आंकड़ों ने अगली फेड बैठक में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना बढ़ा दी है। यह कीमती धातुओं के लिए नकारात्मक संकेत है। दूसरी तरफ, डॉलर इंडेक्स में मजबूती आने से भी सोने और चांदी पर दबाव बढ़ा है। फिलहाल डॉलर इंडेक्स 99 के आसपास कारोबार कर रहा है।

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