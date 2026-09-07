व्यापार जगत: हवाई किराये में मनमानी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई; यूरोप का प्रमुख डीजल आपूर्तिकर्ता बना भारत

हवाई किराये और अन्य शुल्क में विमानन कंपनियों की तरफ से मनमानी बढ़ोतरी को रोकने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। सामाजिक कार्यकर्ता एस लक्ष्मीनारायणन ने यात्रियों के हितों की रक्षा के लिए स्वतंत्र नियामक बनाने की मांग की है। केंद्र ने 17 अगस्त को कोर्ट को बताया था कि वायुयान अधिनियम, 2024 के तहत नए नियमों को तीन सप्ताह में अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

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रूस से डीजल निर्यात पर जारी प्रतिबंधों और अमेरिका से आपूर्ति कमजोर पड़ने के बीच भारत यूरोप के लिए डीजल का प्रमुख आपूर्तिकर्ता बना है। ऊर्जा और माल ढुलाई क्षेत्र के रियल-टाइम आंकड़े उपलब्ध कराने वाली कंपनी वॉर्टेक्सा के अनुसार, अगस्त में बाब-अल-मंदेब मार्ग से यूरोप जाने वाले डीजल में करीब 60% हिस्सेदारी भारत की रही। अगस्त में यूरोप जा रहे जहाजों के जरिए इस मार्ग से प्रतिदिन करीब दो लाख बैरल डीजल गुजरा।एपल सरप्राइज एंड शाइन इवेंट्स में नौ सितंबर को नई स्मार्टवॉच, एयरपॉड्स और बड़े सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ-साथ नई आईफोन रेंज भी पेश करेगी। इस दौरान कंपनी पहले फोल्डेबल आईफोन का एलान कर सकती है। यह कंपनी के स्मार्टफोन बाजार में बड़ा बदलाव हो सकता है। माना जा रहा है कि इस मौके पर कंपनी फोल्डेबल फोन आईफोन अल्ट्रा के साथ-साथ आईफोन 18 प्रो और आईफोन 18 प्रो मैक्स भी पेश करेगी।