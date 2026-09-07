फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Business Diary ›   Business updates airfare case supreme court India sebi rbi Forex Gold Silver Crude price apple new launching

व्यापार जगत: हवाई किराये में मनमानी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई; यूरोप का प्रमुख डीजल आपूर्तिकर्ता बना भारत

Mon, 07 Sep 2026 08:04 AM IST
ज्योति भास्कर बिजनेस डेस्क, अमर उजाला।
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Mon, 07 Sep 2026 08:04 AM IST
विज्ञापन
Business updates airfare case supreme court India sebi rbi Forex Gold Silver Crude price apple new launching
बिजनेस न्यूज एंड अपडेट्स - फोटो : amarujala.com

हवाई किराये और अन्य शुल्क में विमानन कंपनियों की तरफ से मनमानी बढ़ोतरी को रोकने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। सामाजिक कार्यकर्ता एस लक्ष्मीनारायणन ने  यात्रियों के हितों की रक्षा के लिए स्वतंत्र नियामक बनाने की मांग की है। केंद्र ने 17 अगस्त को  कोर्ट को बताया था कि वायुयान अधिनियम, 2024 के तहत नए नियमों को तीन सप्ताह में अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

विज्ञापन


यूरोप का प्रमुख डीजल आपूर्तिकर्ता बना भारत
रूस से डीजल निर्यात पर जारी प्रतिबंधों और अमेरिका से आपूर्ति कमजोर पड़ने के बीच भारत यूरोप के लिए डीजल का प्रमुख आपूर्तिकर्ता बना है। ऊर्जा और माल ढुलाई क्षेत्र के रियल-टाइम आंकड़े उपलब्ध कराने वाली कंपनी वॉर्टेक्सा के अनुसार, अगस्त में बाब-अल-मंदेब मार्ग से यूरोप जाने वाले डीजल में करीब 60% हिस्सेदारी भारत की रही। अगस्त में यूरोप जा रहे जहाजों के जरिए इस मार्ग से प्रतिदिन करीब दो लाख बैरल डीजल गुजरा। 
विज्ञापन


एपल का आईफोन अल्ट्रा व 18 प्रो की लॉन्चिंग 9 सितंबर को
एपल सरप्राइज एंड शाइन इवेंट्स में नौ सितंबर को नई स्मार्टवॉच, एयरपॉड्स और बड़े सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ-साथ नई आईफोन रेंज भी पेश करेगी। इस दौरान कंपनी पहले फोल्डेबल आईफोन का एलान कर सकती है। यह कंपनी के स्मार्टफोन बाजार में बड़ा बदलाव हो सकता है। माना जा रहा है कि इस मौके पर कंपनी फोल्डेबल फोन आईफोन अल्ट्रा के साथ-साथ आईफोन 18 प्रो और आईफोन 18 प्रो मैक्स भी पेश करेगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Union Budget से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed