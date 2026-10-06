सर्राफा बाजार: दिल्ली में सोने की कीमतों में गिरावट, पितृ पक्ष और डॉलर की मजबूती से बढ़ा दबाव

दिल्ली में मंगलवार को सोने के दाम 200 रुपये प्रति 10 ग्राम गिर गए। कमजोर खुदरा मांग और मजबूत डॉलर ने कीमती धातु पर दबाव डाला। देश की राजधानी में 10 ग्राम सोने का भाव 1,49,600 रुपये हो गया। सोमवार को यह 1,49,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

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क्या है सोने की गिरावट का मुख्य कारण?

चांदी की कीमतें लगातार दूसरे सत्र में स्थिर रहीं। स्थानीय व्यापारियों के अनुसार, चांदी 2.27 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर बनी हुई है। इसमें सभी कर शामिल हैं। HDFC सिक्योरिटीज के कमोडिटीज विश्लेषक सौमिल गांधी ने बताया। उन्होंने कहा कि कमजोर वैश्विक संकेतों से दाम गिरे। पितृ पक्ष की मांग में कमी ने भी घरेलू बाजार में सोने पर दबाव डाला।पितृ पक्ष के दौरान उपभोक्ता आमतौर पर शुभ वस्तुएं नहीं खरीदते हैं। इनमें सोना, आभूषण, संपत्ति या अन्य विलासिता की वस्तुएं शामिल हैं। वैश्विक बाजारों में हाजिर सोना थोड़ा बढ़कर 4,149.44 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। वहीं, चांदी 61.01 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर स्थिर रही।

दिल्ली में सोने के दाम में 200 रुपये प्रति 10 ग्राम की कमी आई है। इसका मुख्य कारण खुदरा बाजार में मांग का कमजोर होना है। अमेरिकी डॉलर का मजबूत होना भी सोने की कीमतों पर दबाव डाल रहा है। सौमिल गांधी ने कमजोर वैश्विक संकेतों को भी जिम्मेदार बताया। पितृ पक्ष के चलते भी लोग सोने की खरीदारी से बच रहे हैं। यह एक पारंपरिक अवधि है जब शुभ खरीदारी टाल दी जाती है।

वैश्विक बाजार में सोने-चांदी का क्या हाल है?

वैश्विक बाजारों में हाजिर सोना थोड़ा बढ़कर 4,149.44 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। मीराए एसेट शेयरखान के कमोडिटीज प्रमुख प्रवीण सिंह ने कहा। उन्होंने बताया कि अमेरिकी डॉलर और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से हाजिर सोना लाभ के साथ कारोबार कर रहा था। यह 4,151 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर था। वहीं, चांदी 61.01 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर स्थिर रही।

आगे क्या हो सकता है सोने का भविष्य?

प्रवीण सिंह के अनुसार, चमकीली धातु तेल और डॉलर से संकेत लेती रहेगी। अमेरिकी डॉलर और कच्चे तेल की कीमतों में बदलाव महत्वपूर्ण होगा। निकट भविष्य में सोने के दाम सीमित दायरे में रहने की उम्मीद है। इसमें थोड़ी मंदी का रुख भी दिख सकता है। निवेशकों की जोखिम लेने की क्षमता अभी भी स्वस्थ बनी हुई है। यह सोने की कीमतों को प्रभावित करने वाला एक अन्य कारक है।