गुरुवार को सोने के वायदा भाव में मामूली गिरावट दर्ज की गई। कमजोर हाजिर मांग के कारण बाजार में यह नरमी देखी गई। इससे निवेशकों और खरीदारों के बीच चिंता बढ़ गई है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर दिसंबर डिलीवरी के लिए सोने के अनुबंधों में गिरावट आई। यह 44 रुपये की कमी के साथ 1,29,770 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। यह गिरावट 0.03 फीसदी की रही। इस दौरान कुल 12,735 लॉट का कारोबार हुआ।

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