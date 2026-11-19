सोने के वायदा भाव धड़ाम: कमजोर मांग से 1.29 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा सोना, क्यों गिर रहीं कीमतें?
- कमजोर हाजिर मांग के चलते गुरुवार को सोने के वायदा भाव में मामूली गिरावट दर्ज की गई।
- मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर दिसंबर डिलीवरी के लिए सोना 44 रुपये गिरकर 1,29,770 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वैश्विक बाजार में भाव स्थिर रहे।
विस्तार
गुरुवार को सोने के वायदा भाव में मामूली गिरावट दर्ज की गई। कमजोर हाजिर मांग के कारण बाजार में यह नरमी देखी गई। इससे निवेशकों और खरीदारों के बीच चिंता बढ़ गई है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर दिसंबर डिलीवरी के लिए सोने के अनुबंधों में गिरावट आई। यह 44 रुपये की कमी के साथ 1,29,770 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। यह गिरावट 0.03 फीसदी की रही। इस दौरान कुल 12,735 लॉट का कारोबार हुआ।
बाजार विश्लेषकों ने इस गिरावट का मुख्य कारण बताया। उन्होंने कमजोर हाजिर मांग को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। हाजिर बाजार में सोने की खरीदारी कम होने से वायदा भाव प्रभावित हुए। यह स्थिति घरेलू बाजार में सोने की कीमतों पर दबाव डाल रही है।
कितनी हुई गिरावट और क्या है वजह?
गुरुवार को सोने के वायदा भाव में 44 रुपये की मामूली कमी आई। यह गिरावट मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर दर्ज की गई। दिसंबर डिलीवरी के लिए सोने का भाव 1,29,770 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। बाजार विश्लेषकों के अनुसार, कमजोर हाजिर मांग इस गिरावट का प्रमुख कारण है। हाजिर बाजार में खरीदारी घटने से वायदा बाजार पर असर पड़ा।
वैश्विक बाजार में सोने का क्या हाल?
वैश्विक स्तर पर सोने के वायदा भाव स्थिर बने रहे। न्यूयॉर्क में सोने का भाव 3,739.85 डॉलर प्रति औंस पर अपरिवर्तित रहा। अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्थिरता के बावजूद घरेलू बाजार में गिरावट दिखी। यह दर्शाता है कि घरेलू कारक कीमतों को अधिक प्रभावित कर रहे हैं।