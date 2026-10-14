माइकल ब्लूमबर्ग से मिले गौतम अदाणी: बोले- ग्रीन एनर्जी का बोझ न आम जनता पर पड़े, न थमे उद्योगों की रफ्तार

नई दिल्ली में आयोजित 'ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम' के दौरान दिग्गज अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी अमेरिकी कारोबारी माइकल ब्लूमबर्ग से मिले। इस मुलाकात के बाद अदाणी समूह के चेयरमैन ने भारत के ऊर्जा परिवार्वन की दिशा पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण टिप्पणी की। सोशल मीडिया पर साझा की गई अपनी एक पोस्ट में गौतम अदाणी ने बताया कि भारत में कार्बन उत्सर्जन घटाने की पूरी प्रक्रिया सस्ती, विश्वसनीय और संतुलित बिजली आपूर्ति पर आधारित होनी चाहिए। उन्होंने चेताया कि स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में बदलाव ऐसा कतई नहीं होना चाहिए जो आम परिवारों के लिए बिजली का खर्च बढ़ा दे या देश की औद्योगिक प्रगति को धीमा कर दे।

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