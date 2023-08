G-20: जी-20 देशों के प्रतिनिधियों ने की बैठक, वैष्णव बोले- हम यह सुनिश्चित कर रहे कि डिजिटल धोखाधड़ी रुके

केंद्रीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डिजिटल अर्थव्यवस्था पर जी-20 मंत्रियों की बैठक में साफ किया है कि अब साइबर धोखाधड़ी गतिविधियों पर नियंत्रण किया जा रहा है। तीन दिन पहले हमने दो और सुधार शुरू किए हैं जिसके तहत प्रत्येक डीलर का सत्यापन किया जाएगा। हमारा ध्यान दृढ़ता से यह सुनिश्चित करने पर है कि साइबर धोखाधड़ी और अन्य धोखाधड़ी गतिविधियों को नियंत्रित किया जाए।

#WATCH | Bengaluru: At G20 Digital Economy Ministers’ Meeting, Union Minister for Railways, Communications, Electronics & Information Technology Ashwini Vaishnaw says, "Now there is a control on the cyber fraud activities...Three days back we launched two more reforms by which… pic.twitter.com/J4tR1B5AVD