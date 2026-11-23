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बीमा कंपनी: शिकायत अधिकारी को लिखित शिकायत भेजें।

फिर IRDAI का बीमा भरोसा: 30 दिन में जवाब न आए, तो bimabharosa.irdai.gov.in पोर्टल या टोल-फ्री नंबर 155255 पर शिकायत करें।

अंत में बीमा लोकपाल: समाधान न हो, तो एक साल के भीतर cioins.co.in के जरिये बीमा लोकपाल का दरवाजा खटखटाएं। 50 लाख तक के दावों के लिए प्रक्रिया नि:शुल्क है और वकील की जरूरत भी नहीं। जरूरत पड़ने पर उपभोक्ता आयोग का विकल्प भी।

शिकायत का विवरण वर्ष शिकायतें / आंकड़े बीमा लोकपाल को मिली शिकायतें 2021-22 45,370 बीमा लोकपाल को मिली शिकायतें 2023-24 52,575 बीमा भरोसा पोर्टल पर शिकायतें 2023-24 2,15,569 बीमा भरोसा पोर्टल पर शिकायतें 2025-26 2,97,468 बीमा लोकपाल की शिकायतों में स्वास्थ्य बीमा का हिस्सा 2023-24 60% सुनवाई में क्लेम खारिज के मामले 2023-24 70% इंश्योरेंस समाधान को मिली कुल शिकायतें — 65,844 इनमें स्वास्थ्य बीमा से जुड़ी शिकायतें — 64%

फॉर्म खुद भरें या जांचें: बीमारियों और दवाओं की जानकारी स्पष्ट रूप से दर्ज कराएं और फॉर्म की कॉपी अपने पास रखें।

बीमारियों और दवाओं की जानकारी स्पष्ट रूप से दर्ज कराएं और फॉर्म की कॉपी अपने पास रखें। 30 दिन फ्री-लुक अवधि: पॉलिसी के 30 दिन के भीतर शर्तें परखें; अनुकूल न लगे तो लौटा दें।

पॉलिसी के 30 दिन के भीतर शर्तें परखें; अनुकूल न लगे तो लौटा दें। ब्रेक न होने दें: पॉलिसी समय पर रिन्यू कराएं। लगातार 5 साल कवर के बाद धोखाधड़ी साबित किए बिना केवल जानकारी छिपाने के आधार पर क्लेम खारिज नहीं कर सकते।

पॉलिसी समय पर रिन्यू कराएं। लगातार 5 साल कवर के बाद धोखाधड़ी साबित किए बिना केवल जानकारी छिपाने के आधार पर क्लेम खारिज नहीं कर सकते। सबूत और समय-सीमा का हक: क्लेम के समय कंपनी को समय पर सूचना दें, हर कागज जमा करने का प्रमाण रखें और बिल-रिपोर्ट सुरक्षित रखें। 30 दिन में निपटारा न हो, तो पॉलिसीधारक ब्याज पाने का हकदार होता है।

लाजवंती ने बीमा सलाहकार कंपनी इंश्योरेंस समाधान से मदद मांगी। केस दर्ज हुआ और चार दिन के भीतर बीमा कंपनी को औपचारिक शिकायत भेजी गई। कंपनी ने अतिरिक्त दस्तावेज मांगे, जो जमा करा दिए गए। नतीजा रजिस्ट्रेशन के महज 26 दिन के भीतर क्लेम की करीब 95 फीसदी रकम का भुगतान हो गया। यह कहानी बताती है कि सही कदम, स्पष्ट शिकायत और समय पर जवाब अटके हुए पैसे वापस दिला सकता है।सबसे बड़ी वजह यही है। कई बार एजेंट फॉर्म भर देता है और बीपी, शुगर या थायरॉइड जैसी बीमारी या चल रही दवाओं का जिक्र छूट जाता है।: बीमा कंपनी यह कहकर क्लेम रोक सकती है कि इलाज ओपीडी या घर से भी हो सकता था।पॉलिसी की शर्तों के दायरे में आने वाली पुरानी बीमारियों पर भी विवाद होता है।: यदि मरीज केवल डायग्नोसिस या जांच के मकसद से भर्ती रहा हो, तो क्लेम अटक सकता है।रूम रेंट की सीमा पार होने पर पूरे बिल में अनुपातिक कटौती, सब-लिमिट, को-पेमेंट और गैर-भुगतान योग्य मदों के चलते हाथ में कम रकम आती है।कई बार दिक्कत हमारी छोटी-छोटी लापरवाहियों से पैदा होती है:अस्पताल से छुट्टी मिलते वक्त डिस्चार्ज समरी को सरसरी निगाह से देखना खतरनाक हो सकता है। उसमें लिखी “5 साल से बीमारी" जैसी एक लाइन पूरा क्लेम खारिज कर सकती है।शुरुआती जांच, पुराने पर्चे और मेडिकल रिकॉर्ड संभालकर न रखने से विवाद के वक्त बचाव कमजोर पड़ता है।पॉलिसी की शर्तें न पढ़ना: वेटिंग पीरियड, रूम रेंट कैप, को-पे और एक्सक्लूजन को न समझना।साल 2023-24 में बीमा लोकपाल के पास पहुंची 6,552 शिकायतें सिर्फ इसलिए लौटा दी गईं, क्योंकि शिकायतकर्ता सीधे लोकपाल के पास चले गए थे और पहले बीमा कंपनी से शिकायत नहीं की थी।बीमा शिकायतें हर साल बढ़ रही हैं, और सबसे बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य बीमा क्लेम खारिज होने का है।स्वास्थ्य बीमा क्लेम खारिज होने या उसमें कटौती होने पर पॉलिसीधारकों को घबराने के बजाय तय नियमों के तहत कदम उठाने चाहिए। सबसे पहले बीमा कंपनी से पॉलिसी की संबंधित धारा के साथ लिखित कारण मांगें और डिस्चार्ज समरी व मेडिकल रिकॉर्ड की बारीकी से जांच करें। कंपनी के स्तर पर समाधान न मिले तो बीमा नियामक इरडा के बीमा भरोसा पोर्टल और फिर बीमा लोकपाल का रुख करें। सही दस्तावेज और धैर्य से अटके दावे वापस मिल सकते हैं।