India vs China: एस जयशंकर ने ड्रैगन पर साधा निशाना, बोले- व्यवसायों के लिए चीन पर निर्भरता खत्म करने की जरूरत

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत का विकास चीन की दक्षता पर नहीं किया जा सकता है। घरेलू विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ाने देने के लिए मजबूती के साथ आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि व्यवसायों को भी चीन पर निर्भरता खत्म करने की जरूरत है।

