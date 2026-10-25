त्योहारी सीजन में बादाम, पिस्ता, अखरोट के दाम बढ़े,कारोबारियों ने बनाया ये शानदार प्लान!

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त्योहारों के सीजन में बादाम, पिस्ता और अखरोट जैसे ड्राई फ्रूट्स की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वैश्विक स्तर पर बढ़ते तनाव और अमेरिका-ईरान के बीच संघर्ष की वजह से अंतरराष्ट्रीय व्यापार और आपूर्ति प्रभावित होने का असर ड्राई फ्रूट्स के बाजार पर भी पड़ रहा है। ईरान और अफगानिस्तान जैसे देशों से बादाम तथा अन्य सूखे मेवों की आपूर्ति में बाधा आने के कारण बाजार में कीमतें बढ़ गई हैं। पिछले साल की तुलना में इस बार बादाम, पिस्ता और अखरोट के दाम करीब 20 से 30 प्रतिशत तक बढ़े हुए बताए जा रहे हैं। इसके बावजूद धनतेरस, दिवाली और भाई दूज जैसे प्रमुख त्योहारों को लेकर कारोबारियों में उत्साह बना हुआ है। व्यापारियों को उम्मीद है कि कीमतें बढ़ने के बावजूद लोग त्योहारों पर खरीदारी करेंगे और बाजार में बिक्री अच्छी रहेगी।



मुंबई मेवा मसाला मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश गणात्रा ने अमर उजाला डॉट कॉम से बातचीत में बताया कि पिछले साल के मुकाबले बादाम, पिस्ता और अखरोट की कीमतों में 20 से 30 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। हालांकि, इस बढ़ोतरी का असर ग्राहकों की खरीदारी पर कुछ हद तक दिखाई दे रहा है, लेकिन बाजार में मांग अभी भी बनी हुई है। उन्होंने बताया कि त्योहारों के दौरान ड्राई फ्रूट्स उपहार के रूप में देने की परंपरा के कारण कारोबारियों को अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं। लोग अपने परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों और व्यावसायिक संपर्कों को सूखे मेवे भेंट करना पसंद करते हैं। हालांकि, कीमतें बढ़ने के कारण उपहार में दिए जाने वाले ड्राई फ्रूट्स की मात्रा में बदलाव देखने को मिल रहा है।



योगेश गणात्रा के मुताबिक, पहले जो ग्राहक उपहार के तौर पर 250 ग्राम बादाम का पैक देते थे, वे अब बजट के अनुसार 100 या 200 ग्राम का पैक खरीद रहे हैं। यानी ग्राहक खरीदारी पूरी तरह बंद करने के बजाय अपनी जरूरत और खर्च के हिसाब से पैक का आकार छोटा कर रहे हैं। इससे बाजार में मांग बनी हुई है और कारोबारियों को उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। त्योहारों के दौरान आकर्षक पैकिंग वाले ड्राई फ्रूट्स की मांग भी कारोबार को सहारा दे रही है। हालांकि, बढ़ती कीमतों के कारण ग्राहकों को खरीदारी करते समय अपने बजट का विशेष ध्यान रखना पड़ रहा है।



कारोबारियों को उम्मीद है कि इस साल दिवाली के दौरान ड्राई फ्रूट्स की बिक्री पिछले साल के मुकाबले करीब 10 प्रतिशत तक बढ़ सकती है। बाजार में बनी रौनक, उपहारों के लिए मिल रहे ऑर्डर और त्योहारों के दौरान बढ़ने वाली मांग इस उम्मीद की प्रमुख वजहें हैं। हालांकि, कीमतों में बढ़ोतरी के कारण ग्राहक कम मात्रा में खरीदारी कर सकते हैं। ऐसे में इस बार ड्राई फ्रूट्स बाजार में कारोबार की दिशा काफी हद तक ग्राहकों की खर्च करने की क्षमता और त्योहारों की मांग पर निर्भर करेगी। कुल मिलाकर, महंगे बादाम, पिस्ता और अखरोट के बावजूद कारोबारियों को दिवाली से अच्छी बिक्री की उम्मीद है।

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