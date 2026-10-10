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वेनेजुएला: एलन मस्क के स्टारलिंक को मिली हरी झंडी, लैटिन अमेरिका में बढ़ेगी इंटरनेट की पहुंच

Sat, 10 Oct 2026 09:04 PM IST
कुमार विवेक बोनस डेस्क, नई दिल्ली
बोनस डेस्क, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Sat, 10 Oct 2026 09:04 PM IST
सार

वेनेजुएला ने एलोन मस्क की स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा को देश में परिचालन की अनुमति दी है। यह कदम लैटिन अमेरिका में स्टारलिंक की वैश्विक उपस्थिति और ग्राहक आधार के विस्तार का हिस्सा है। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।

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Elon Musk's Starlink Gets Green Light in Venezuela, Expanding Latin American Reach
स्टारलिंक को मिली बड़ी कामयाबी - फोटो : AI जनरेटेड

विस्तार
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वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने एलोन मस्क की स्पेसएक्स संचालित उपग्रह इंटरनेट सेवा स्टारलिंक को देश में काम करने की अनुमति दे दी है। रॉयटर्स ने वेनेजुएला सरकार के एक बयान का हवाला देते हुए यह जानकारी दी। यह निर्णय वेनेजुएला सरकार और अमेरिकी कंपनी के बीच हुए एक समझौते का हिस्सा है। सरकार ने शुक्रवार को इस घटनाक्रम की घोषणा की।

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यह कदम लैटिन अमेरिका में स्टारलिंक के परिचालन के लिए एक नया घटनाक्रम है। उपग्रह इंटरनेट सेवा अपनी वैश्विक उपस्थिति और ग्राहक आधार का विस्तार कर रही है। स्टारलिंक निम्न पृथ्वी कक्षा में उपग्रहों के एक नेटवर्क के माध्यम से इंटरनेट संपर्क प्रदान करती है। इसकी सेवा पेशकश व्यक्तिगत उपभोक्ताओं से आगे बढ़कर कारोबार, विमानन, समुद्री संचालकों और सरकारी ग्राहकों तक फैल गई है। रॉयटर्स ने बताया कि स्टारलिंक का उपग्रह इंटरनेट कारोबार विश्व स्तर पर लगातार वृद्धि कर रहा है। यह अतिरिक्त उपग्रहों के प्रक्षेपण और विभिन्न ग्राहक वर्गों के लिए सेवाओं की बढ़ती शृंखला से समर्थित है। कंपनी की पेशकशों में उपभोक्ताओं और उद्यमों के लिए संपर्क शामिल है। इसमें विमानन, समुद्री और सरकारी उपयोग के लिए विशेष सेवाएं भी हैं। ये उन क्षेत्रों में पहुंच बढ़ाती हैं जहां पारंपरिक कनेक्टिविटी सीमित हो सकती है।

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क्या है यह समझौता?

वेनेजुएला सरकार और अमेरिकी कंपनी के बीच यह समझौता हुआ है। हालांकि, रॉयटर्स द्वारा रिपोर्ट की गई जानकारी में समझौते की शर्तों का अधिक विवरण नहीं दिया गया है। नियोजित प्रक्षेपण समय-सीमा या देश में स्टारलिंक के प्रस्तावित परिचालन का दायरा भी स्पष्ट नहीं है। सरकार की घोषणा में इन महत्वपूर्ण पहलुओं पर कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं दी गई है। उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवाएं वैश्विक कनेक्टिविटी बाजार में बड़ी भूमिका निभा रही हैं। प्रदाता विस्तार करते उपग्रह नेटवर्क और विभिन्न उपयोगकर्ताओं के लिए अनुकूलित सेवाओं के माध्यम से कवरेज बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।

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स्टारलिंक को क्या लाभ होगा?

स्टारलिंक के लिए अतिरिक्त बाजारों में प्रवेश उसके अंतरराष्ट्रीय ग्राहक आधार को बढ़ाने में मदद कर सकता है। यह उसके उपग्रह नेटवर्क के अनुप्रयोगों की शृंखला का विस्तार करने के प्रयासों का समर्थन करेगा। कंपनी उन क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंच प्रदान कर सकती है जहां पारंपरिक कनेक्टिविटी सीमित है। यह कदम स्टारलिंक के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापार विस्तार है, जिससे उसकी वैश्विक पहुंच और मजबूत होगी। विभिन्न क्षेत्रों में इंटरनेट की आवश्यकता को पूरा करने में यह सेवा सहायक होगी।

क्या ग्राहकों को तुरंत सेवा मिलेगी?

समझौते के कार्यान्वयन और वेनेजुएला में ग्राहकों के लिए स्टारलिंक सेवाओं की उपलब्धता के बारे में विवरण अस्पष्ट हैं। रिपोर्ट की गई जानकारी के आधार पर अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है कि सेवाएं कब से उपलब्ध होंगी। वेनेजुएला के ग्राहकों को स्टारलिंक की सेवाएं कब मिलेंगी, यह अभी तय नहीं है। रॉयटर्स ने 9 अक्तूबर को वेनेजुएला सरकार के बयान का हवाला देते हुए इस घटनाक्रम की सूचना दी थी। यह देखना बाकी है कि यह समझौता जमीनी स्तर पर कैसे लागू होगा।

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