Go First: गो फर्स्ट की उड़ानें 31 अगस्त तक के लिए रद्द, परिचालन कारणों से लिया फैसला

गो फर्स्ट एयरलाइन ने अपनी सभी उड़ानें 31 अगस्त तक के लिए रद्द कर दी हैं। परिचालन कारणों से विमानना कंपनी ने यह फैसला लिया है। विमानन कंपनी ने यात्रियों से असुविधा के लिए माफी मांगी है।

Due to operational reasons, Go First flights until 31st August 2023 are cancelled: Go First pic.twitter.com/4KLNvxbj7B