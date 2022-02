{"_id":"61fd09ee7cde38497426b8cf","slug":"digital-rupee-will-be-imposed-on-black-money-rbi-will-have-complete-data-of-transactions","type":"story","status":"publish","title_hn":"RBI Digital Currency: काले धन पर लगाम लगाएगा डिजिटल रुपया, आरबीआई के पास होगा लेन-देन का पूरा डाटा","category":{"title":"Business Diary","title_hn":"बिज़नेस डायरी","slug":"business-diary"}}

RBI Digital Currency: काले धन पर लगाम लगाएगा डिजिटल रुपया, आरबीआई के पास होगा लेन-देन का पूरा डाटा

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: दीपक चतुर्वेदी Updated Fri, 04 Feb 2022 04:43 PM IST

सार Digital Rupee Will Be Imposed On Black Money: वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश करते हुए अपने भाषण में डिजिटल रुपये की शुरुआत की घोषणा की गई। निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) इसी साल अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगी। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि आरबीआई का डिजिटल रुपया न केवल डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा, बल्कि इसके साथ-साथ काले धन पर लगाम लगाने में भी कारगर साबित होगा।





बीते मंगलवार को वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश करते हुए अपने भाषण में डिजिटल रुपये की शुरुआत की घोषणा की गई। निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) इसी साल अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगी। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि आरबीआई द्वारा अगले वित्तीय वर्ष से शुरू होने वाला प्रस्तावित डिजिटल रुपया न केवल डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा, बल्कि इसके साथ-साथ काले धन पर लगाम लगाने में भी कारगर साबित होगा।



आरबीआई के पास रहेगा पूरा डाटा

वित्त मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि यदि आप किसी दुकानदार से कुछ खरीदते हैं और डिजिटल पैसे के माध्यम से भुगतान करते हैं और उस डिजिटल पैसे का इस्तेमाल दुकानदार द्वारा अपने विक्रेता को भुगतान करने के लिए किया जाता है, तो आरबीआई के पास डिजिटल रुपये के साथ किए गए लेन-देन का सारा डेटा होगा।



डिजिटल अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा

उन्होंने बताया कि काले धन की आय आमतौर पर भूमिगत आर्थिक गतिविधियों से नकद में प्राप्त होती है और इस तरह की आय पर कर नहीं लगाया जाता है, लेकिन अगर आरबीआई के पास हर डिजिटल रुपये के लेन-देन का निशान है तो किसी व्यक्ति के लिए करों से बचना मुश्किल होगा। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में डिजिटल रुपया पेश करने की घोषणा करते हुए कहा कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) की शुरुआत से डिजिटल अर्थव्यवस्था को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। डिजिटल मुद्रा एक अधिक कुशल और सस्ती मुद्रा प्रबंधन प्रणाली को भी बढ़ावा देगी।