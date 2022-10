{"_id":"6347d5b2e2bd255bab0df04a","slug":"cica-summit-eurasian-economic-union-becomes-sixth-partner-organization-of-cica","type":"story","status":"publish","title_hn":"CICA Summit: यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन सीआईसीए का छठा साझेदार बना, मीनाक्षी लेखी ने किया भारत का प्रतिनिधित्व","category":{"title":"Business Diary","title_hn":"बिज़नेस डायरी","slug":"business-diary"}}

Published Thu, 13 Oct 2022

सीआईसीए (Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia) समिट के दौरान सीआईसीए सचिवालय और यूरेशियन आर्थिक संघ (ईएईयू) के यूरेशियन आर्थिक आयोग (ईईसी) के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है।

इसके साथ ही EEC CICA का छठा भागीदार संगठन बन गया है। दस्तावेज पर CICA के कार्यकारी निदेशक कैरेट सरैबे और यूरेशियन आर्थिक आयोग के बोर्ड के अध्यक्ष मिखाइल मायसनिकोविच ने हस्ताक्षर किए है।

सीआईसीए समिट के दौरान क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण, अर्थव्यवस्था और वित्त, परिवहन और परिवहन, डिजिटलीकरण और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, उद्योग, कृषि व्यवसाय, व्यापार और प्रतिस्पर्धा नीति जैसे मुद्दों पर चर्चा की जा रही है।

दिसंबर 2021 में CICA सदस्य राज्यों ने पारस्परिक रूप से लाभकारी और रचनात्मक बातचीत स्थापित करने के लिए CICA सचिवालय और यूरेशियन आर्थिक आयोग के बीच संपर्क शुरू करने का निर्णय लिया था। यूरेशियन आर्थिक आयोग के बोर्ड के अध्यक्ष मिखाइल मायसनिकोविच को 12-13 अक्टूबर 2022 को अस्ताना में छठे सीआईसीए शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था।

हस्ताक्षर समारोह के दौरान अपनी टिप्पणी में CICA के कार्यकारी निदेशक ने बताया कि CICA ने सहयोग के पांच व्यापक आयामों - सैन्य-राजनीतिक, नई चुनौतियों व खतरों, आर्थिक, पर्यावरण और मानवता से मुद्दों पर चर्चा की है।

कजाकिस्तान के अस्ताना में होने वाले छठे सीआईसीए शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी कर रही हैं। इस संबंध में जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सीआईसीए के संस्थापक सदस्यों में से एक के रूप में भारत ने सीआईसीए की ओर से की जा रही पहल का समर्थन किया है, इनमें विभिन्न सीआईसीए गतिविधियों का आयोजन और भाग लेना शामिल है।