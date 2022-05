{"_id":"626f234e905e9552c95e0edb","slug":"central-government-s-bag-is-being-filled-due-to-rising-inflation-public-pockets-are-getting-empty-due-to-the-burden-of-gst-and-other-taxes","type":"story","status":"publish","title_hn":"तिजोरी फुल : बढ़ती महंगाई से भर रही सरकार की झोली, करों के बोझ से जनता की जेब हो रही खाली","category":{"title":"Business Diary","title_hn":"बिज़नेस डायरी","slug":"business-diary"}}

अमर उजाला ब्यूरो/एजेंसी, नई दिल्ली। Published by: योगेश साहू Updated Mon, 02 May 2022 05:48 AM IST