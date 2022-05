{"_id":"629177dba1cfec577b2c2096","slug":"cement-will-be-costlier-by-rs-55-per-sack-in-a-month-and-google-will-enter-the-e-commerce-market","type":"story","status":"publish","title_hn":"झटका : एक माह में प्रति बोरी 55 रुपये तक महंगा होगा सीमेंट, ई-कॉमर्स बाजार में उतरेगी गूगल","category":{"title":"Business Diary","title_hn":"बिज़नेस डायरी","slug":"business-diary"}}

एजेंसी, चेन्नई। Published by: Jeet Kumar Updated Sat, 28 May 2022 06:46 AM IST