बर्कशायर हैथवे में 'ऑरेकल' युग का अंत: 96 की उम्र में वॉरेन बफेट ने छोड़ा चेयरमैन पद; बेटे हावर्ड को कमान

निवेश जगत के दिग्गज और 'ऑरेकल ऑफ ओमाहा' के नाम से मशहूर 96 वर्षीय वॉरेन बफेट ने बर्कशायर हैथवे के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पद से हटने का एलान कर दिया है। वर्ष 1965 से 60 से अधिक वर्षों तक कंपनी का नेतृत्व करने वाले बफेट की जगह अब उनके बेटे हावर्ड बफेट कंपनी के चेयरमैन होंगे। बफेट ने शेयरधारकों को एक विदाई पत्र जारी कर इस बदलाव के बारे में आधिकारिक तौर पर बताया।

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चेयरमैन एमेरिटस: बफेट अब बर्कशायर हैथवे के 'चेयरमैन एमेरिटस' बनेंगे।

बफेट अब बर्कशायर हैथवे के 'चेयरमैन एमेरिटस' बनेंगे। बोर्ड में उपस्थिति: वह कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बतौर डायरेक्टर बने रहेंगे।

वह कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बतौर डायरेक्टर बने रहेंगे। शेयरधारक के रूप में निरंतरता: वह अन्य निवेशकों की तरह कंपनी में अपनी हिस्सेदारी और विश्वास बनाए रखेंगे। विज्ञापन विज्ञापन

वॉरेन बफेट ने हाल ही में परिजनों और दोस्तों के साथ अपना 96वां जन्मदिन मनाया है। अपने विदाई पत्र में बफेट ने स्पष्ट किया कि 60 से अधिक वर्षों तक सेवाएं देने के बाद अब उत्तराधिकार प्रक्रिया (लीडरशिप ट्रांजिशन) को पूरा करने का सही समय आ गया है। बफेट ने कहा, "समय का पहिया (फादर टाइम) हमेशा जीतता है, हालांकि वह मेरे प्रति काफी दयालु रहा है"।पद छोड़ने के बाद बफेट की भूमिका निम्नलिखित रूप में बनी रहेगी:

बर्कशायर हैथवे में जिम्मेदारियां कैसे बटेंगी?

उत्तराधिकार योजना के तहत बर्कशायर हैथवे के प्रबंधन और कॉर्पोरेट संस्कृति को बनाए रखने के लिए जिम्मेदारियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है:

ग्रेग एबेल संभालेंगे बिजनेस ऑपरेशंस: कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) ग्रेग एबेल पूर्ण रूप से व्यावसायिक फैसले और ऑपरेशंस संभाल रहे हैं। बफेट के अनुसार, ग्रेग काफी समय से मुख्य फैसले ले रहे हैं और उन्होंने बफेट की उच्च उम्मीदों से भी बेहतर प्रदर्शन किया है।

कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) ग्रेग एबेल पूर्ण रूप से व्यावसायिक फैसले और ऑपरेशंस संभाल रहे हैं। बफेट के अनुसार, ग्रेग काफी समय से मुख्य फैसले ले रहे हैं और उन्होंने बफेट की उच्च उम्मीदों से भी बेहतर प्रदर्शन किया है। हावर्ड बफेट संभालेंगे संस्कृति की कमान: बफेट के बेटे हावर्ड बफेट नए चेयरमैन के रूप में कंपनी की संस्कृति और मूल्यों के रक्षक होंगे। हावर्ड पिछले 33 वर्षों से बर्कशायर के बोर्ड में डायरेक्टर के रूप में कार्यरत रहे हैं।

बफेट ने पत्र में लिखा कि ग्रेग कंपनी चलाएंगे और हावर्ड इसकी संस्कृति व मूल्यों की रक्षा करेंगे, जो बैलेंस शीट पर मौजूद किसी भी संपत्ति से अधिक मूल्यवान हैं।

अंतिम विदाई संदेश में बफेट ने शेयरधारकों को क्या लिखा?

वॉरेन बफेट ने अपने पत्र में बर्कशायर के असाधारण शेयरधारक आधार की सराहना की। उन्होंने अपने दिवंगत साथी चार्ली मुंगेर को याद करते हुए लिखा कि शुरुआत से ही दोनों ने ऐसे शेयरधारकों की तलाश की जो तिमाहियों के बजाय दशकों के नजरिए से सोचते थे।

कंपनी के भविष्य पर अटूट विश्वास: बफेट ने कहा कि 1965 से बर्कशायर की सेवा करना उनके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है और कंपनी आज बेहद सुरक्षित हाथों में है।

बफेट ने कहा कि 1965 से बर्कशायर की सेवा करना उनके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है और कंपनी आज बेहद सुरक्षित हाथों में है। शेयरधारक-केंद्रित दृष्टिकोण: उन्होंने दोहराया कि बर्कशायर से अधिक कोई भी कंपनी अपने शेयरधारकों के हित के प्रति समर्पित नहीं रही है और न ही होगी।

उन्होंने दोहराया कि बर्कशायर से अधिक कोई भी कंपनी अपने शेयरधारकों के हित के प्रति समर्पित नहीं रही है और न ही होगी। आने वाले समय के प्रति उत्साह: बफेट ने कहा कि वह भविष्य को लेकर पहले से कहीं अधिक आश्वस्त महसूस कर रहे हैं।

इस फैसले से कंपनी के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा?

बफेट के पत्र के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

बर्कशायर हैथवे में यह नेतृत्व परिवर्तन अचानक नहीं हुआ है, बल्कि इसे एक सुदृढ़ और सोची-समझी रणनीति के तहत लागू किया गया है। ग्रेग एबेल को सीईओ के रूप में और हावर्ड बफेट को चेयरमैन बनाकर बफेट ने यह सुनिश्चित किया है कि कंपनी के परिचालन और सिद्धांतों में निरंतरता बनी रहे। हावर्ड बफेट का 33 वर्षों का बोर्ड अनुभव उन्हें कंपनी के मूल सिद्धांतों को बनाए रखने में मदद करेगा।