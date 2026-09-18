एनएसई: आईपीओ दूसरे दिन ही हुआ पूरा सब्सक्राइब, जानें क्यूआईबी की मजबूत बोली से क्या मिला फायदा

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एनएसई) का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) दूसरे दिन ही पूरी तरह से भर गया। यह 22,569 करोड़ रुपये का एक बड़ा निर्गम है। निवेशकों की मजबूत रुचि और संस्थागत खरीदारों की जोरदार बोली के कारण इसे सफलता मिली। बाजार में इसके मध्यम लिस्टिंग लाभ की उम्मीद है, जिसका संकेत ग्रे मार्केट प्रीमियम (जीएमपी) से मिल रहा है।

विज्ञापन

आईपीओ क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है?

यह आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) है। इसमें कुल 12.64 करोड़ शेयर शामिल हैं। इसका अर्थ है कि एनएसई को इस निर्गम से कोई नई धनराशि प्राप्त नहीं होगी। इसके बजाय, धन सीधे मौजूदा बेचने वाले शेयरधारकों के पास जाएगा। आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम वर्तमान में लगभग 7 फीसदी है। यह दर्शाता है कि बाजार को लिस्टिंग पर एक सामान्य वृद्धि की उम्मीद है। निवेशकों ने दूसरे दिन भी लगातार रुचि दिखाई। क्यूआईबी (योग्य संस्थागत खरीदार) की बोली विशेष रूप से मजबूत रही।

आईपीओ का अर्थ आरंभिक सार्वजनिक निर्गम है। इसके माध्यम से कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर जनता को बेचती है। एनएसई का यह निर्गम 22,569 करोड़ रुपये का एक बड़ा आकार रखता है। यह भारतीय शेयर बाजार के सबसे बड़े आईपीओ में से एक है। यह निवेशकों को देश के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज में हिस्सेदारी खरीदने का अवसर देता है। यह पूंजी बाजार में विश्वास का प्रतीक भी है।

विज्ञापन

विज्ञापन

ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) का क्या मतलब है?

ऑफर फॉर सेल एक ऐसी प्रक्रिया है जहां कंपनी के मौजूदा शेयरधारक अपने शेयर जनता को बेचते हैं। इस स्थिति में, कंपनी को सीधे कोई नई पूंजी नहीं मिलती है। एनएसई के मामले में, 12.64 करोड़ शेयर बिक्री के लिए रखे गए हैं। इन शेयरों की बिक्री से प्राप्त धन सीधे उन शेयरधारकों को मिलेगा जो अपने हिस्से बेच रहे हैं। यह कंपनी के लिए पूंजी जुटाने के बजाय मौजूदा निवेशकों को बाहर निकलने का अवसर प्रदान करता है।

ग्रे मार्केट प्रीमियम (जीएमपी) क्या संकेत देता है?

ग्रे मार्केट प्रीमियम एक अनौपचारिक संकेतक है जो आईपीओ के लिस्टिंग मूल्य का अनुमान लगाता है। यह आईपीओ के आधिकारिक लिस्टिंग से पहले शेयरों की मांग और आपूर्ति को दर्शाता है। एनएसई के आईपीओ का जीएमपी लगभग 7 फीसदी है। यह बाजार की उम्मीदों को दर्शाता है कि शेयर लिस्टिंग के दिन मध्यम लाभ के साथ खुल सकते हैं। उच्च जीएमपी अक्सर मजबूत लिस्टिंग की उम्मीद का संकेत देता है। यह निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत होता है।