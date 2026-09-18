द बोनस मार्केट अपडेट: बाजार में दिखा मिला-जुला रुख, सेंसेक्स और निफ्टी सपाट बंद हुए; जानें निफ्टी आईपीओ का हाल

घरेलू शेयर बाजार के बेंचमार्क सूचकांक शुक्रवार को एक बार फिर सपाट बंद हुए। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स और निफ्टी अपने शुरुआती बढ़त बरकरार रखने में कामयाब नहीं हो पाए।

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कारोबार के समापन के दौरान 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 19.63 (-0.02%) अंकों की गिरावट के साथ 74,294.96 के स्तर पर बंद हुआ। दूसरी ओर, 50 शेयरों वाला निफ्टी 75.81 (0.33%) अंकों की मामूली बढ़त के साथ 23,346.40 स्तर पर बंद हुआ।इस बीच, एनएसई के आईपीओ को अपनी ओपनिंग के दूसरे दिन 100 फीसदी तक सब्सक्राइब कर लिया गया। इसके आईपीओ में योग्य संस्थागत निवेशाकों ने खास रुचि दिखाई।