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दो भागों में हो सकता है बजट सेशन, CCPA ने दिया सुझाव
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Tue, 05 Jan 2021 04:46 PM IST
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (फाइल फोटो)
- फोटो : PTI
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संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCPA) ने बजट सत्र के भाग एक को 29 जनवरी से 15 फरवरी 2021 और भाग दो को आठ मार्च से लेकर आठ अप्रैल 2021 तक करने की सिफारिश की है।
संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCPA) ने बजट सत्र के भाग एक को 29 जनवरी से 15 फरवरी 2021 और भाग दो को आठ मार्च से लेकर आठ अप्रैल 2021 तक करने की सिफारिश की है।