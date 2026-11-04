बिजनेस अपडेट्स: अब सेबी की सेवा क्षेत्रीय भाषाओं में भी; 2030 तक 5 गुना बढ़ेगी डाटा सेंटर की क्षमता

एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता सरिता गायकवाड़ के साथ 69 लाख की ठगी, आरोपी फरार

गुजरात की एथलीट सरिता गायकवाड़ के साथ 69.10 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। एक व्यक्ति ने गुजरात में रेत कारोबार में निवेश पर भारी मुनाफे का झांसा देकर उनके साथ यह ठगी की है। डांग जिले के अहवा थाने के निरीक्षक केबी सांखला के अनुसार, एथलीट की शिकायत पर 29 अक्तूबर को अहवा थाने में आरोपी नितिन भारती के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। शिकायत के मुताबिक, सरिता की मुलाकात 2024 में आपसी परिचित के जरिए आरोपी से हुई थी। आरोपी ने उन्हें अपने रेत के व्यवसाय के बारे में बताया और निवेश की गई राशि पर प्रति माह 4 प्रतिशत रिटर्न देने तथा एक साल के भीतर मूलधन वापस करने का वादा किया। इन प्रलोभनों में आकर एथलीट ने कुल 69,10,059 रुपये का निवेश किया। लेकिन आरोपी ने न तो कोई मासिक रिटर्न दिया और न ही तय समय पर मूलधन वापस लौटाया। पैसे मांगने पर वह टालमटोल करता रहा और व्हाट्सएप पर 30 लाख रुपये के चेक की फोटो भेजकर झूठा भरोसा दिया, लेकिन बाद में उसका फोन भी बंद हो गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। महिला धावक सरिता एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने के बाद सुर्खियों में आई थीं।