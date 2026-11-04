बिजनेस अपडेट्स: अब सेबी की सेवा क्षेत्रीय भाषाओं में भी; 2030 तक 5 गुना बढ़ेगी डाटा सेंटर की क्षमता
भारतीय शेयर बाजार नियामक- सेबी ने अपनी सेवाओं को क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल इंडिया भाषिनी (Digital India BHASHINI) डिवीजन के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता मंगलवार से लागू हो गया। समझौते के बाद अब सेबी भाषिनी के भाषा अनुवाद उपकरण, मॉडल और एपीआई का उपयोग कर सकेगा। इनमें स्वचालित स्पीच रिकॉग्निशन, टेक्स्ट-टू-स्पीच, मशीन ट्रांसलेशन और ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन शामिल हैं। इस सहयोग से भाषिनी के भाषा मॉडल को प्रतिभूति बाजार से संबंधित शब्दावली से भी बेहतर बनाया जाएगा। सेबी ने एक बयान में कहा कि नियामक के पूर्णकालिक सदस्य संदीप प्रधान और डिजिटल इंडिया भाषिनी प्रभाग (DIBD) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ नाग ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। ये प्रभाग इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत काम करने वाली स्वतंत्र इकाई है।
2030 तक 5 गुना बढ़ेगी डाटा सेंटर की क्षमता
भारत का डाटा सेंटर उद्योग निवेश में जबरदस्त उछाल के लिए तैयार है। 2030 तक इसकी स्थापित क्षमता पांच गुना बढ़कर लगभग 7.5 गीगावाट होने की उम्मीद है। इससे अगले चार वित्त वर्षों में तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आकर्षित होगा। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के मुताबिक, यह विस्तार देश के डिजिटल बुनियादी ढांचे को पूरी तरह बदल देगा।
फाइजर के लाभ में 65.7% का इजाफा
दवा कंपनी फाइजर लि. का सितंबर तिमाही में शुद्ध लाभ 65.72% बढ़कर 313.25 करोड़ रुपये हो गया। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में कंपनी को 189 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था। कंपनी ने कहा कि उसने मिनिप्रेस एक्सएल की बिक्री के बाद अपनी मूल कंपनी फाइजर इंक, अमेरिका से समीक्षाधीन तिमाही में 132.06 करोड़ का विशेष लाभ दर्ज किया है।
एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता सरिता गायकवाड़ के साथ 69 लाख की ठगी, आरोपी फरार
गुजरात की एथलीट सरिता गायकवाड़ के साथ 69.10 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। एक व्यक्ति ने गुजरात में रेत कारोबार में निवेश पर भारी मुनाफे का झांसा देकर उनके साथ यह ठगी की है। डांग जिले के अहवा थाने के निरीक्षक केबी सांखला के अनुसार, एथलीट की शिकायत पर 29 अक्तूबर को अहवा थाने में आरोपी नितिन भारती के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। शिकायत के मुताबिक, सरिता की मुलाकात 2024 में आपसी परिचित के जरिए आरोपी से हुई थी। आरोपी ने उन्हें अपने रेत के व्यवसाय के बारे में बताया और निवेश की गई राशि पर प्रति माह 4 प्रतिशत रिटर्न देने तथा एक साल के भीतर मूलधन वापस करने का वादा किया। इन प्रलोभनों में आकर एथलीट ने कुल 69,10,059 रुपये का निवेश किया। लेकिन आरोपी ने न तो कोई मासिक रिटर्न दिया और न ही तय समय पर मूलधन वापस लौटाया। पैसे मांगने पर वह टालमटोल करता रहा और व्हाट्सएप पर 30 लाख रुपये के चेक की फोटो भेजकर झूठा भरोसा दिया, लेकिन बाद में उसका फोन भी बंद हो गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। महिला धावक सरिता एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने के बाद सुर्खियों में आई थीं।