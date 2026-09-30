बिजनेस: आरबीआई बढ़ा सकता है ब्याज दरें; 2 अक्तूबर को नो यूपीआई डे का एलान, एमडीआर के विरोध में मोबाइल व्यापारी

पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र बंद होने से चीन के रास्ते पर विचार कर रहा भारत: उड्डयन मंत्री नायडू

पाकिस्तान का हवाई क्षेत्र बंद होने से भारतीय विमानों को लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है और खर्च भी बढ़ रहा है। इसे कम करने के लिए भारत चीन के शिनजियांग के ऊपर से नया हवाई रास्ता शुरू करने पर विचार कर रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने मंगलवार को बताया कि शिनजियांग के होतान के रास्ते को लेकर भारत और चीन के बीच बातचीत चल रही है। पिछले साल अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान ने अपना हवाई क्षेत्र भारतीय विमानों के लिए बंद कर दिया था। इसके बाद उत्तर और पश्चिम भारत से यूरोप और उत्तरी अमेरिका जाने वाली उड़ानों को अरब सागर के ऊपर से मस्कट की ओर लंबा रास्ता अपनाना पड़ रहा है। इससे उड़ान का समय 45 मिनट से दो घंटे तक बढ़ गया है और ईंधन व संचालन खर्च भी बढ़ा है। नायडू ने कहा, होतान वाला रास्ता काफी छोटा हो सकता है। विदेश मंत्रालय चीन के साथ इस मुद्दे पर बातचीत कर रहा है। प्रस्तावित मार्ग में दिल्ली और मुंबई से उड़ानें लेह की ओर जाकर होतान के पास चीनी हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर सकती हैं। इसके बाद विमान किर्गिस्तान की ओर जाकर यूरोप, ब्रिटेन और उत्तरी अमेरिका के मौजूदा मार्गों से जुड़ सकते हैं। अधिकारियों के अनुसार, फिलहाल सभी भारतीय विमान पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र से बचने के लिए एल639 मार्ग का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे करीब दो घंटे अतिरिक्त लगते हैं। नए मार्ग से जॉर्जिया, बाकू, मध्य एशिया और उत्तरी यूरोप जाने वाली उड़ानों में काफी बचत हो सकती है।