पार्ले-जी, मोनाको, हाइड एंड सीक और मेलोडी बिस्किट बनाने वाली कंपनी पार्ले बिस्कुट ने मंगलवार को जॉर्ज कोवूर को 1 सितंबर, 2026 से अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की।पारले ने एक बयान में कहा कि कोवूर के पास पेप्सिको में तीन दशकों से अधिक का अनुभव है, उन्होंने उपभोक्ता व्यवसायों और बाजारों में काम किया है।

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टाटा स्टील ने सर दोराबजी टाटा को 167वीं जयंती पर दी श्रद्धांजलि?

पारले बिस्किट के प्रबंध निदेशक अजय चौहान ने कहा, "हम कोवूर का स्वागत करते हैं और पारले की मजबूत नींव पर आगे बढ़ने, अपनी क्षमताओं को मजबूत करने और सतत विकास के लिए नए अवसर खोलने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं।" उन्होंने आगे कहा कि कंपनी को विकास के अगले चरण में उनके नेतृत्व और योगदान की उम्मीद है।

टाटा स्टील ने अपने पहले चेयरमैन सर दोराबजी टाटा की 167वीं जयंती पर जमशेदपुर में उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। कार्यक्रम के दौरान कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों और टाटा वर्कर्स यूनियन के प्रतिनिधियों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर देश के लिए किए गए उनके अतुलनीय कार्यों को याद किया। दोराबजी टाटा ने न केवल अपने पिता जमशेदजी नुसरवानजी टाटा के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करते हुए 1907 में देश के पहले स्टील प्लांट की स्थापना की, बल्कि भारत के खेल जगत को भी एक मजबूत पहचान दी।

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उन्होंने साल 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में भारतीय दल की भागीदारी के लिए व्यक्तिगत रूप से फंडिंग की थी और वे भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के शुरुआती सात वर्षों तक अध्यक्ष भी रहे। आज जब भारत साल 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी की तैयारी कर रहा है, तो देश उनके द्वारा रोपे गए खेल संस्कृति के इस बीज को बड़े गर्व और सम्मान के साथ याद कर रहा है।