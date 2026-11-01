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बिजनेस अपडेट्स: केंद्र ने राज्यों को कर हस्तांतरण के फंड जारी किए; अब 31 दिसंबर तक कपास का शुल्क मुक्त आयात

Sun, 01 Nov 2026 05:11 AM IST
ज्योति भास्कर बिजनेस डेस्क, अमर उजाला।
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Sun, 01 Nov 2026 05:11 AM IST
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Business news Updates cotton import no cost till 31st Dec RBI Forex SEBI BSE NSE Stocks Gold Silver crude rate
बिजनेस अपडेट्स - फोटो : amarujala.com
केंद्र सरकार ने शनिवार को राज्य सरकारों को 1.09 लाख करोड़ रुपये से अधिक की कर हस्तांतरण (टैक्स डिवोल्यूशन) की अतिरिक्त किस्त जारी की। यह नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त है और चालू वित्त वर्ष की दूसरी अतिरिक्त किस्त है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि केंद्र सरकार ने राज्यों को 1,09,019 करोड़ रुपये का कर हस्तांतरण जारी किया है। इसमें उत्तर प्रदेश को 19,208 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। मंत्रालय ने कहा, यह राशि आगामी त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए और राज्यों को पूंजीगत व्यय में तेजी लाने के साथ-साथ अपने विकास व कल्याणकारी खर्चों को पूरा करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से जारी की गई है। वर्तमान में, एक वित्तीय वर्ष के दौरान केंद्र द्वारा एकत्र किए गए करों का 41 प्रतिशत हिस्सा 14 किस्तों में राज्यों के बीच वितरित किया जाता है।
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राज्य का नाम

कुल राशि (करोड़ रुपये में)

हरियाणा

1,484

हिमाचल प्रदेश

996

पंजाब

2,176

उत्तर प्रदेश

19,208

उत्तराखंड

1,244

आंध्र प्रदेश

4,597

असम

3,552

बिहार

10,845

छत्तीसगढ़

3,602

अब 31 दिसंबर तक कपास का शुल्क मुक्त आयात

केंद्र सरकार ने घरेलू कपड़ा क्षेत्र में कपास की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कपास आयात पर सीमा शुल्क छूट को दो महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2026 तक कर दिया है। इससे पहले मई में कपास आयात को पांच महीने यानी अक्तूबर, 2026 तक के लिए सीमा शुल्क से छूट दी गई थी। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को बताया िक छूट की समयसीमा बढ़ाने के फैसले से कपड़ा बनाने वाली कंपनियों और उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। 
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