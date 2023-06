{"_id":"64885ef49ae339be220b130a","slug":"bimstec-business-advisory-council-proposed-bangladesh-to-hold-next-chair-2023-06-13","type":"story","status":"publish","title_hn":"BIMSTEC: बिम्सटेक व्यापार सलाहकार परिषद गठन का प्रस्ताव, बांग्लादेश करेगा अगले शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता","category":{"title":"Business Diary","title_hn":"बिज़नेस डायरी","slug":"business-diary"}}

थाईलैंड ने मंगलवार को एक व्यापार सलाहकार परिषद गठित करने का प्रस्ताव रखा जो बिम्सटेक देशों के निजी क्षेत्र के लिए एक मंच के रूप में काम करेगी जहां प्रत्येक सदस्य देश व्यापार और निवेश सहयोग बढ़ाने के लिए एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकेगा। थाईलैंड के उप मंत्री (विदेश मामले) विजवत इसारभक्दी ने कहा कि थाईलैंड की अध्यक्षता नवंबर में बैंकॉक में बिम्सटेक के छठे शिखर सम्मेलन के बाद समाप्त होगी, जिसके बाद बांग्लादेश इसकी अध्यक्षता करेगा। इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से कोलकाता में आयोजित बिम्सटेक बिजनेस कॉन्क्लेव में थाईलैंड के मंत्री ने कहा कि संगठन के अध्यक्ष के रूप में प्राथमिकताओं में से एक इस समूह में व्यवसायों की भूमिका को महत्व देना है।

1997 में की गई थी बिम्सटेक की स्थापना

उन्होंने कहा, "प्रस्तावित परिषद व्यवसायों की वास्तविक जरूरतों का जवाब देगी, चाहे वह स्टार्ट-अप या छोटे और मध्यम क्षेत्र के उद्यमों के लिए हो। 1997 में स्थापित बिम्सटेक (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) में बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। उन्होंने कहा, 'थाईलैंड और भारत के बीच चल रही त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना व्यापार को सुविधाजनक बनाने में मदद करेगी और हमारे लोगों को करीब लाएगी। मंत्री ने कहा कि बिम्सटेक के सदस्यों ने समुद्री परिवहन सहयोग पर समझौते को मंजूरी दे दी है जिसमें बंगाल की खाड़ी में नए व्यावसायिक अवसर खोलने की क्षमता है।

बांग्लादेश के उद्योग मंत्री बोले- देश में औद्योगिक गतिविधियों में हुई वृद्धि

बांग्लादेश के उद्योग मंत्री नुरुल माजिद महमूद हुमायूं ने कहा कि देश में पिछले कुछ वर्षों में औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि देखी गई है। उन्होंने कहा, 'हमारा देश अब सबसे कम विकसित देश (एलडीसी) से मध्यम आय वाले देश में तब्दील हो जाएगा। अब उद्योग में सर्वोत्तम प्रथाओं को विकसित करके एक अनुकूल और व्यापार के अनुकूल वातावरण बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। भारत द्विपक्षीय आधार पर बांग्लादेश का एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार है। नेपाल के उद्योग और वाणिज्य मंत्री रमेश रिजाई ने कहा कि उनका देश सीमा पार संपर्क को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों के बीच सहयोग और सहयोग बढ़ाने का इच्छुक है।