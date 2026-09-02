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व्यापार जगत की सुर्खियां: पेट्रोल-डीजल निर्यात पर विंडफाल टैक्स बढ़ा; अक्तूबर में धान खरीद लक्ष्य 708 लाख टन

Wed, 02 Sep 2026 08:22 AM IST
ज्योति भास्कर बिजनेस डेस्क, अमर उजाला।
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Wed, 02 Sep 2026 08:22 AM IST
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Business Update Windfall tax petrol diesel export October paddy procurement Forex Gold Silver Crude rate news
बिजनेस अपडेट्स - फोटो : amarujala.com
सरकार ने पेट्रोल-डीजल के निर्यात पर विंडफाल टैक्स बढ़ा दिया। वित्त मंत्रालय के अनुसार, डीजल निर्यात पर कर 25 रुपये प्रति लीटर और पेट्रोल निर्यात पर 1.5 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिया गया है। वहीं, एटीएफ पर टैक्स 19.5 से घटाकर 19 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है।
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धान खरीद का लक्ष्य 708 लाख टन तय
केंद्र ने एक अक्तूबर से शुरू होने वाले 2026-27 के खरीफ विपणन सत्र के लिए 708.64 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य तय किया है। हालांकि, इस साल 5 अगस्त तक धान की वास्तविक खरीद 720.74 लाख टन तक पहुंच गई थी। वर्ष 2024-25 के पूरे सत्र में 708.85 लाख टन और 2023-24 में 689.56 लाख टन धान की खरीद हुई थी। 31 अगस्त तक धान का रकबा 414.10 लाख हेक्टेयर था। 
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