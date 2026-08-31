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आरबीआई रिपोर्ट: बैंकिंग प्रणाली में तरलता 5 लाख करोड़ रुपये के पार, चार महीने का उच्चतम स्तर; जानें क्या अपडेट

Mon, 31 Aug 2026 07:58 PM IST
कुमार विवेक पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Mon, 31 Aug 2026 07:58 PM IST
सार

भारतीय बैंकिंग प्रणाली में तरलता बढ़कर पांच लाख करोड़ रुपये हो गई है, जो चार महीने का उच्चतम स्तर है। सरकारी खर्च और विदेशी मुद्रा जमा से यह वृद्धि हुई है, जबकि आरबीआई अतिरिक्त तरलता को नियंत्रित करने के लिए कदम उठा रहा है। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। 

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Banking System Liquidity Surges to Rs 5 Lakh Crore, Highest in Four Months
भारतीय रिजर्व बैंक - फोटो : amarujala.com

विस्तार
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अगस्त के अंत तक भारतीय बैंकिंग प्रणाली में अतिरिक्त तरलता लगभग पांच लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। यह पिछले चार महीनों में सबसे अधिक स्तर है। माह के अंत में सरकारी खर्च और मजबूत विदेशी मुद्रा जमा ने इस वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के आंकड़ों के अनुसार, 30 अगस्त को प्रणाली में अतिरिक्त तरलता 5.05 लाख करोड़ रुपये थी। यह 15 अप्रैल 2026 के बाद का उच्चतम स्तर है, जब यह 5.22 लाख करोड़ रुपये थी। चॉइस वेल्थ के उपाध्यक्ष मतप्रसाद पांडे ने बताया कि एफएक्स स्वैप से जुड़े एफसीएनआर(बी) जमा के बंद होने के करीब आने से शुद्ध प्रणाली तरलता बढ़ी है। एफसीएनआर(बी) जमा प्रवाह की बढ़ती गति और माह के अंत में सरकारी खर्च ने तरलता को और बढ़ाया।
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बैंकों ने 21 अगस्त तक आरबीआई की विशेष अमेरिकी डॉलर-भारतीय रुपये स्वैप सुविधा के तहत लगभग 65.4 अरब अमेरिकी डॉलर एफसीएनआर(बी) जमा के माध्यम से जुटाए। इस जुटाव से बैंकिंग प्रणाली में विदेशी मुद्रा आई और आरबीआई के साथ बाद के स्वैप ने बैंकों को रुपये की तरलता प्रदान की। एफसीएनआर(बी) प्रवाह के अलावा, वेतन और पेंशन सहित माह के अंत में सरकारी व्यय ने भी बैंकिंग प्रणाली में तरलता बढ़ाई।

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तरलता में वृद्धि के क्या कारण हैं?

एचडीएफसी बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, रियायती स्वैप सुविधाओं के तहत कुल प्रवाह 90-95 अरब अमेरिकी डॉलर के करीब होने का अनुमान है। इन प्रवाहों से सामूहिक रूप से 8.5-9 लाख करोड़ रुपये की रुपये की तरलता जुड़ने की उम्मीद है। रियायती स्वैप सुविधा के माध्यम से कुल प्रवाह 21 अगस्त तक 72.8 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था। इसका अर्थ लगभग 7 लाख करोड़ रुपये की तरलता का प्रवाह था। हालांकि, अगस्त के अधिकांश समय में प्रणाली तरलता लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपये पर काफी कम रही थी।

आरबीआई तरलता को कैसे प्रबंधित कर रहा है?

रिपोर्ट के अनुसार, यह उच्च मुद्रा रिसाव, रुपये को स्थिर रखने के लिए आरबीआई द्वारा लगातार एफएक्स हस्तक्षेप (डॉलर की बिक्री और रुपये की तरलता का अवशोषण) के कारण था। आरबीआई की छोटी फॉरवर्ड डॉलर बुक की परिपक्वता से भी कुछ खिंचाव आया। अतिरिक्त तरलता में तेजी से वृद्धि के साथ, आरबीआई अतिरिक्त धन को अवशोषित करने के लिए परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो (वीआरआरआर) नीलामी का उपयोग कर रहा है। इसका उद्देश्य रातोंरात मुद्रा बाजार दरों को रेपो दर के साथ संरेखित करना है। केंद्रीय बैंक ने 23 वीआरआरआर नीलामी आयोजित की हैं। अधिकांश को अच्छी प्रतिक्रिया मिली है क्योंकि बैंकों ने आरबीआई के पास धन जमा किया है।

भविष्य में तरलता की क्या उम्मीद है?

आरबीआई के अवशोषण संचालन के बावजूद बैंकों के पास पर्याप्त तरलता बनी हुई है। आरामदायक तरलता की स्थिति ने ऋण देने की स्थितियों का समर्थन किया है। इससे ऋण वृद्धि को और समर्थन मिलने की उम्मीद है। एचडीएफसी बैंक की रिपोर्ट आगे उम्मीद करती है कि सितंबर और अक्तूबर के दूसरे छमाही में प्रणाली तरलता 4-4.5 लाख करोड़ रुपये के बीच समाप्त होगी। सरकारी प्रतिभूतियों और राज्य विकास ऋणों के मोचन के कारण नवंबर में तरलता संतुलन फिर से बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि, दिसंबर से तरलता संतुलन कम होना शुरू हो जाएगा और जनवरी-मार्च तिमाही के बीच यह एनडीटीएल (शुद्ध मांग और समय देनदारियां) के एक फीसदी से नीचे गिरने की संभावना है।

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