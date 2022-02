{"_id":"621ca57f0fadcd27612704ce","slug":"alert-for-pensioners-if-you-want-pension-without-interruption-then-definitely-do-this-work-today-as-soon-as-posible","type":"story","status":"publish","title_hn":"पेंशनरों के लिए बड़ी खबर: बिना रुकावट चाहिए पेंशन, तो हर हाल में आज ही निपटाएं ये जरूरी काम","category":{"title":"Business Diary","title_hn":"बिज़नेस डायरी","slug":"business-diary"}}

पेंशनरों के लिए बड़ी खबर: बिना रुकावट चाहिए पेंशन, तो हर हाल में आज ही निपटाएं ये जरूरी काम

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: दीपक चतुर्वेदी Updated Mon, 28 Feb 2022 04:06 PM IST

सार Today Is Last Date For Submission Of Life Certificate: अगर आप पेंशनभोगी हैं और अपनी पेंशन को बिना रुकावट निरंतर पाना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की आज आखिरी तारीख है। अगर आपने ये काम नहीं किया है तो हर हाल में इसे आज ही निपटा लें।

पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खबर है। अगर आप पेंशनर है और बिना किसी रुकावट के अपनी पेंशन को पाना चाहते हैं तो आपके लिए आज आखिरी मौका है। जी हां, सरकार की ओर से जीवन प्रमाण पत्र (लाइफ सर्टिफिकेट) जमा कराने के लिए निर्धारित की गई समयसीमा खत्म हो रही है। इसे कई बार बढ़ाने के बाद 28 फरवरी तय किया गया था। ये काम करना पेंशनभागियों के लिए बेहद जरूरी है। इसलिए अब तक इस काम को नहीं कर पाए हैं तो आज तक ही इसे किया जा सकता है।



जमा न करने पर होगी परेशानी

गौरतलब है कि पेंशनभोगी के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने की अंतिम तिथि को पहले 30 नवंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर किया गया था और इसके बाद इसे एक बार फिर से बढ़ा दिया गया। सरकार की ओर से इसे बढ़ाकर 28 फरवरी 2022 कर दिया गया था। यानी आज (सोमवार) को ये काम करने से चूक गए तो फिर आपको मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की ओर से कई बार इस संबंध में रिमाइंडर दिया जा चुका है। बता दें कि पेंशनभोगियों को पेंशन हासिल करते रहने के लिए जीवन प्रमाण पत्र को जमा करना होता है। जिससे उसके जिंदा होने की पुष्टि होती है।



फिजिकल या डिजिटल कर सकते हैं जमा

डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर के मुताबिक, अगर पेंशनधारक चाहते हैं कि उनकी पेंशन न रूके और हर महीने मिलती रहे, तो वे फिजिकल तौर पर या डिजिटल, दोनों तरीके से अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। जीवन प्रमाण पत्र देश भर में पेंशनभोगियों के लिए बिना किसी परेशानी या ब्रेक के अपना मासिक भत्ता यानी पेंशन पाने का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। पेंशनर्स पेंशन वितरण प्राधिकरणों (पीडीए) जैसे बैंकों, डाकघरों और अन्य से मिलता पेंशन पाने वाले पेंशनधार अपने घर बुलाकर भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं।



ऑनलाइन निकालें लाइफ सर्टिफिकेट

पेंशनर्स को अपना लाइफ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए स्वयं कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। लाइफ सर्टिफिकेट स्वयं ऑनलाइन भी जेनरेट किया जा सकता है। सीनियर सिटिजन एक सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन का इस्तेमाल करके अपने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र निकाल सकते हैं। इसके लिए एक सुरक्षित आधार आधारित बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम भी जरूरी है। पेंशनभोगी, साथ ही पीडीए जब भी आवश्यक हो, किसी भी समय अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र निकाल सकते हैं। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट स्टोर भी किया जा सकता है।



ऑनलाइन जमा करने का ये है तरीका

जीवन प्रमाण पोर्टल (https://jeevanpramaan.gov.in/) के जरिये पेंशनधारक ऑनलाइन अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। इसके लिए पेंशनधारक को यूआईडीएआई आधारित फिंगरप्रिंट की जरूरत पड़ेगी। फिंगरप्रिंट डिवाइस की मदद से पेंशनधारक को जीवन प्रमाण पोर्टल के एप पर रजिस्टर करना होगा और अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का जिक्र करना होगा। इस तरह से पेंशनधारक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। पेंशनधारकों का खाता जिस बैंक या पोस्ट ऑफिस में है, वहां जाकर वे लाइफ सर्टिफिकेट के फॉर्म को भरकर जमा कर सकते हैं। फॉर्म बैंक या पोस्ट ऑफिस के काउंटर पर ही उपलब्ध होते हैं।