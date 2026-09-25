अदाणी एंटरप्राइजेज: 2,498 करोड़ रुपये के एकमुश्त सौदे में 86 लाख शेयरों की अदला-बदली की गई, जानें पूरा मामला

अदाणी समूह की प्रमुख कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज में एक बड़ा वित्तीय लेनदेन हुआ है। शुक्रवार को समूह की प्रमोटर संस्थाओं के बीच 86 लाख शेयरों की अदला-बदली की गई। यह सौदा 2,498 करोड़ रुपये का था, जिसे अलग-अलग एकमुश्त सौदों के माध्यम से अंजाम दिया गया। अहमदाबाद स्थित इस समूह में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के आंकड़ों के अनुसार यह लेनदेन हुआ।

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किन संस्थाओं ने शेयरों का अधिग्रहण किया?

इस लेनदेन में अदाणी समूह की कई प्रवर्तक संस्थाएं शामिल थीं। यह एक आंतरिक पुनर्गठन का हिस्सा माना जा रहा है। एक ओर शेयरों को खरीदने वाली संस्थाएं थीं, जिन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई। दूसरी ओर एक प्रमोटर संस्था ने अपने शेयर बेचे। यह पूरा लेनदेन बाजार के नियमों के तहत हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़ों में इसकी जानकारी दी गई। ये शेयर कंपनी के कुल शेयरों के 0.63 फीसदी थे। इस आंतरिक लेनदेन से प्रमोटर्स की कुल हिस्सेदारी में कोई बदलाव नहीं आएगा।

अडानी समूह की दो प्रमुख संस्थाओं ने इन शेयरों का अधिग्रहण किया है। अदाणी इंफ्रा (इंडिया) लिमिटेड और अडानी प्रॉपर्टीज ने ये शेयर खरीदे। अदाणी प्रॉपर्टीज ने कुल 51.50 लाख अंशों का अधिग्रहण किया। वहीं, अदाणी इंफ्रा (इंडिया) लिमिटेड ने 34.50 लाख शेयर खरीदे। ये सभी शेयर समूह की प्रमुख कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज के थे। इन अंशों का लेनदेन 2,905 रुपये प्रति शेयर के औसत मूल्य पर हुआ। इस प्रकार, कुल सौदे का मूल्य 2,498.30 करोड़ रुपये रहा। यह लेनदेन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर दर्ज किया गया।

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किस संस्था ने शेयर बेचे और उसकी हिस्सेदारी पर क्या असर पड़ा?

इस बड़े लेनदेन के दूसरी ओर, प्रवर्तक समूह की संस्था इनफिनिट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड थी। इनफिनिट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ने समान संख्या में अंश बेचे। ये शेयर भी उसी औसत मूल्य पर बेचे गए, जिस पर खरीदे गए थे। इस बिक्री के बाद, अदाणी एंटरप्राइजेज में इनफिनिट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की हिस्सेदारी में कमी आई। इसकी हिस्सेदारी पहले 2.01 फीसदी थी, जो घटकर 1.38 फीसदी रह गई है। यह कमी कंपनी के आंतरिक रिकॉर्ड में दर्ज की गई है।

इस लेनदेन का कंपनी की कुल हिस्सेदारी पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

यह लेनदेन अदाणी समूह के भीतर प्रवर्तक संस्थाओं के बीच हुआ है। इसलिए, इन लेनदेन से कंपनी में प्रवर्तकों और प्रवर्तक समूह की संस्थाओं की कुल हिस्सेदारी में कोई बदलाव नहीं आएगा। यह केवल आंतरिक पुनर्गठन या हिस्सेदारी समायोजन का एक हिस्सा है। बाजार में अदाणी एंटरप्राइजेज के शेयरों का प्रदर्शन सकारात्मक रहा। शुक्रवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर अदाणी एंटरप्राइजेज के शेयरों में 0.57 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। शेयर 2,916.50 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए, जो निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत है।