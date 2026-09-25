फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Business Diary ›   Gold Silver Price Gold Price Today Silver Price Today Gold Silver Price Today

सर्राफा बाजार: चार दिन की गिरावट के बाद सोने में 200 रुपये की तेजी; जानें कमजोर डॉलर और कच्चे तेल का क्या असर

Fri, 25 Sep 2026 08:25 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Fri, 25 Sep 2026 08:25 PM IST
सार

कमजोर अमेरिकी डॉलर और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के कारण शुक्रवार को सोने की कीमतों में 200 रुपये प्रति 10 ग्राम की वृद्धि हुई, जिससे चार सत्रों की गिरावट का सिलसिला थम गया। हालांकि, साप्ताहिक आधार पर सोने और चांदी दोनों में गिरावट दर्ज की गई।

विज्ञापन
Gold Silver Price Gold Price Today Silver Price Today Gold Silver Price Today
सोने-चांदी का भाव - फोटो : amarujala.com

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को सोने की कीमतों में 200 रुपये प्रति 10 ग्राम की मामूली वृद्धि दर्ज की गई। कच्चे तेल की दरों में नरमी और अमेरिकी डॉलर के कमजोर होने से निवेशकों को राहत मिली। एक उतार-चढ़ाव भरे सप्ताह के बाद यह सुधार आया है। 99.9 फीसदी शुद्धता वाला सोना 1,52,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया।

विज्ञापन


पिछले सत्र में यह 1,52,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। स्थानीय कारोबारियों के अनुसार, चांदी की कीमतें सभी करों सहित 2.37 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर अपरिवर्तित रहीं। निवेशकों द्वारा निचले स्तरों पर खरीदारी करने से सोने की कीमतों में लगातार चार सत्रों की गिरावट के बाद सुधार देखा गया। हालांकि, बहुमूल्य धातु सोने ने सप्ताह का अंत 4,000 रुपये या 2.5 फीसदी की गिरावट के साथ किया। चांदी को भी 10,000 रुपये या 4 फीसदी का नुकसान हुआ। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक - कमोडिटीज, सौमिल गांधी ने बताया कि शुक्रवार को सोने की कीमतों में सुधार हुआ। यह कच्चे तेल की दरों और अमेरिकी डॉलर के हाल के उच्च स्तरों से नीचे आने के कारण हुआ। गांधी ने यह भी कहा कि इस सुधार के बावजूद, सप्ताह की शुरुआत में डॉलर में महत्वपूर्ण वृद्धि के कारण सोना अभी भी साप्ताहिक गिरावट की ओर अग्रसर है।

विज्ञापन

सोने की कीमतों में सुधार क्यों हुआ?

सौमिल गांधी ने कहा कि बहुमूल्य धातुओं के लिए कुछ प्रमुख चुनौतियां कम हो गईं। विदेशी बाजारों में भी यह उछाल समान रूप से दिखाई दिया। हाजिर सोना 27.73 अमेरिकी डॉलर या करीब 1 फीसदी बढ़कर 4,301.40 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस हो गया। चांदी 1.4 फीसदी बढ़कर 64.72 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। कोटक सिक्योरिटीज की एवीपी कमोडिटी रिसर्च, कायनात चैनवाला ने बताया कि नरम अमेरिकी डॉलर और बॉन्ड बाजारों में स्थिरीकरण ने उछाल का समर्थन किया।

विज्ञापन
विज्ञापन

साप्ताहिक गिरावट का कारण क्या रहा?

कायनात चैनवाला ने कहा कि शुक्रवार के सुधार के बावजूद, बुलियन साप्ताहिक गिरावट की ओर अग्रसर रहा। बढ़ी हुई ऊर्जा कीमतें और लगातार मुद्रास्फीति की चिंताएं बनी हुई हैं। मजबूत अमेरिकी आर्थिक आंकड़े फेडरल रिजर्व द्वारा और सख्ती की उम्मीदों को मजबूत कर रहे हैं। डॉलर सूचकांक 101.40 के करीब दो महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया था। 10-वर्षीय ट्रेजरी प्रतिफल 5.18 फीसदी पर चढ़ गया, जो 2007 के बाद का उच्चतम स्तर है।

आगे क्या उम्मीद की जा सकती है?

कायनात चैनावाला ने आगे कहा कि तेल, डॉलर और प्रतिफल में और नरमी बुलियन का समर्थन कर सकती है। हालांकि, मजबूत आंकड़े और फेड के सख्त संकेत बाधाएं बने रहेंगे। निवेशकों को इन वैश्विक कारकों पर नजर रखनी होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Union Budget से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed