कामकाजी दुनिया में महिलाओं की धमक: फ्रंटलाइन नौकरियों में 43.5% हिस्सेदारी, मांग और अवसरों के बीच बड़ा अंतर

देश की फ्रंटलाइन नौकरियों के लिए आवेदन करने वालों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़कर 43.5 फीसदी हो गई है, लेकिन सिर्फ 13 फीसदी नौकरी विज्ञापनों में महिलाओं को लक्षित किया गया। वर्क इंडिया रोजगार रिपोर्ट के मुताबिक, इससे महिलाओं की बढ़ती रोजगार रुचि और नियोक्ताओं की ओर से उन्हें अवसर देने के बीच अंतर सामने आता है।

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रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल महिलाओं की हिस्सेदारी 40.4 फीसदी थी। अप्रैल से जून 2026 के बीच 772 शहरों में 6.5 लाख से अधिक नौकरी विज्ञापनों और 98 लाख से ज्यादा आवेदनों के विश्लेषण के आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई है। इसमें 50 से अधिक फ्रंटलाइन नौकरी श्रेणियां शामिल हैं।जून और जुलाई 2026 में नौकरी के आवेदनों में सालाना आधार पर 65% वृद्धि हुई, जबकि नौकरी के विज्ञापनों की संख्या 40 से 48 फीसदी बढ़ी। आईटी, एचआर, अकाउंट्स, बिक्री और कार्यालय संबंधी नौकरियों में प्रतिस्पर्धा अधिक रही।महिलाओं की हिस्सेदारी ब्यूटीशियन की नौकरियों के लिए 86.6 फीसदी और शिक्षण पदों के लिए 80.7 फीसदी रही। वहीं बिक्री, कार्यालय, मार्केटिंग और ग्राहक सेवा जैसे क्षेत्रों में भी महिलाएं तेजी से आवेदन कर रही हैं। बिक्री क्षेत्र में सबसे ज्यादा 56 लाख से अधिक आवेदन मिले।