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Hindi News ›   Business ›   Bazar ›   Silver Futures Fall Rs 673 to Rs 1,93,652 per Kg on MCX Amid Global Weakness

कमोडिटी बाजार में बिकवाली का दबाव: करवाचौथ के दिन एमसीएक्स पर चांदी फिसली, वैश्विक कीमतों में भी गिरावट

Thu, 29 Oct 2026 01:49 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Thu, 29 Oct 2026 01:49 PM IST
सार

  • एमसीएक्स पर बिकवाली के चलते चांदी का दिसंबर वायदा भाव ₹673 गिरकर ₹1,93,652 प्रति किलोग्राम पर आ गया।
  • वैश्विक बाजार में भी चांदी की कीमतों में 0.95% की गिरावट दर्ज हुई। कमोडिटी बाजार की पूरी रिपोर्ट पढ़ने के लिए तुरंत क्लिक करें।

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Silver Futures Fall Rs 673 to Rs 1,93,652 per Kg on MCX Amid Global Weakness
चांदी की कीमतें - फोटो : PTI

विस्तार
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करवाचौथ के दिन गुरुवार को देश के प्रमुख कमोडिटी वायदा बाजार में चांदी की कीमतों में सुस्ती दर्ज की गई। कारोबारियों द्वारा अपने सौदों (bets) के आकार को घटाने और बिकवाली बढ़ाने के कारण मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी के भाव गिरकर बंद हुए। स्थानीय बाजार में आई इस नरमी के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी कीमती धातुओं में सुस्ती का माहौल देखने को मिला, जिससे कमोडिटी निवेशकों का रुख सतर्क बना हुआ है।

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एमसीएक्स पर चांदी के वायदा कारोबार में क्या दर्ज की गई गिरावट?

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर गुरुवार को दिसंबर डिलीवरी वाले चांदी के वायदा अनुबंधों की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर अनुबंध के लिए चांदी का भाव ₹673 यानी 0.35 प्रतिशत घटकर ₹1,93,652 प्रति किलोग्राम पर आ गया।

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इस कारोबारी सत्र के दौरान कुल 985 लॉट का व्यापारिक कारोबार दर्ज किया गया।

वैश्विक बाजार में चांदी किस स्तर पर कर रही है कारोबार?

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी चांदी की कीमतों पर बिकवाली का असर स्पष्ट रूप से देखा गया।

वैश्विक बाजारों का हाल इस प्रकार रहा:

  • न्यू यॉर्क में भाव: न्यूयॉर्क  के कमोडिटी एक्सचेंज में सफेद धातु का व्यापार 0.95 प्रतिशत की गिरावट के साथ दर्ज किया गया।
  • प्रति औंस कीमत: इस गिरावट के साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी 53.46 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस के स्तर पर कारोबार कर रही थी।
  • घरेलू बाजार पर प्रभाव: वैश्विक स्तर पर दर्ज की गई इस कमजोरी ने भारतीय वायदा बाजार में भी निवेशकों की धारणा को प्रभावित किया।
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चांदी की कीमतों में इस नरमी के मुख्य कारण क्या रहे?

बाजार विश्लेषकों के अनुसार, कमोडिटी एक्सचेंज पर चांदी की कीमतों में आई इस गिरावट के पीछे मुख्य वजह कारोबारियों और निवेशकों द्वारा की गई बिकवाली और सौदों में कटौती रही।

वायदा बाजार में सहभागियों ने अपने ओपन पोजीशंस और बेट्स को कम किया, जिसके चलते कीमतों पर नीचे की तरफ दबाव देखने को मिला।

घरेलू वायदा बाजार पर दिसंबर अनुबंधों में ₹673 की गिरावट और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर न्यू यॉर्क में 0.95 प्रतिशत की सुस्ती ने चांदी के बाजार रुख को नरम बनाए रखा है। आने वाले कारोबारी सत्रों में वायदा बाजार के सहभागियों की नजर वैश्विक रुझानों और बिकवाली के बाद बनने वाली नई पोजीशंस पर टिकी रहेगी।

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