द बोनस मार्केट अपडेट: सेंसेक्स 400 अंक चढ़ा, निफ्टी 22800 के पार; जानिए बाजार का पूरा हाल

भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को बढ़त दर्ज की गई। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें स्थिर रखीं, जिससे बाजार को समर्थन मिला। हालांकि, कच्चे तेल की ऊंची कीमतों ने निवेशकों को सतर्क रखा। सुबह 10:19 बजे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 400.28 अंक (0.54%) की बढ़त दर्ज करते हुए 73,646.31 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 110.41 अंक (0.49%) चढ़कर 22,809.25 के स्तर पर बना हुआ था।

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किन क्षेत्रों में गिरावट आई?

बाजार में अधिकांश क्षेत्रीय सूचकांकों में व्यापक वृद्धि देखी गई। सूचना प्रौद्योगिकी, मीडिया और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रमुख बढ़त वाले क्षेत्रों में शामिल थे। निजी वित्तीय सेवा क्षेत्र ने भी बाजार को ऊपर उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एफएमसीजी, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं और धातु के शेयर भी बढ़त पर कारोबार कर रहे थे। फार्मा, स्वास्थ्य सेवा, तेल और गैस सूचकांकों में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। मिडकैप सूचकांकों ने भी मामूली बढ़त दिखाई। यूएस फेडरल रिजर्व की पॉलिसी घोषणा के बाद डॉलर में थोड़ी नरमी के बीच गुरुवार को शुरुआती कारोबार में रुपया इसके मुकाबले 11 पैसे बढ़कर 95.17 पर पहुंच गया।

रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल और रसायन क्षेत्र के शेयरों में गिरावट दर्ज हुई। सीमेंट और रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट भी लाल निशान में कारोबार कर रहे थे। टीसीएस के शेयरों में 1 फीसदी की वृद्धि हुई। वहीं, बजाज फिनसर्व के शेयर 1 फीसदी गिर गए।

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वैश्विक बाजारों का क्या रुख रहा?

वैश्विक बाजारों में मिलाजुला रुख देखने को मिला। जापान के निक्केई 225 वायदा में 0.4 फीसदी और टोपीक्स में 0.3 फीसदी की गिरावट आई। शंघाई कंपोजिट 0.6 फीसदी तथा एसएंडपी 500 वायदा 0.5 फीसदी नीचे रहे। वहीं, ऑस्ट्रेलिया का एसएंडपी/एएसएक्स 200 0.4 फीसदी और हांगकांग का हैंग सेंग 0.3 फीसदी चढ़ा। यूरो स्टॉक्स 50 वायदा 0.1 फीसदी गिरा।

विदेशी और घरेलू निवेश के आंकड़े क्या कह रहे?

एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, बुधवार को विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने 871.83 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। घरेलू संस्थागत निवेशक (DIIs) भी 643.35 करोड़ रुपये के शेयरों के शुद्ध खरीदार रहे। चॉइस ब्रोकिंग के तकनीकी अनुसंधान के उपाध्यक्ष सचिन गुप्ता ने बताया कि दोनों तरह के निवेशकों की खरीदारी ने बाजार को व्यापक संस्थागत समर्थन दिया। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने बुधवार को अपनी प्रमुख दर को लगभग 3.9 फीसदी पर अपरिवर्तित रखा। यह उच्च मुद्रास्फीति के बावजूद किया गया।

बाजार के लिए आगे की चुनौती क्या?

फेड द्वारा दरों को स्थिर रखने से वैश्विक इक्विटी बाजारों के लिए हल्का सकारात्मक संकेत मिला। हालांकि, भारतीय परिप्रेक्ष्य से चुनौतियां मजबूत बनी हुई हैं। जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के मुख्य निवेश रणनीतिकार वी के विजयकुमार ने कहा कि 10 साल का अमेरिकी बॉन्ड यील्ड 5 फीसदी के आसपास बना हुआ है। कच्चे तेल की कीमतों में कमी के कोई संकेत नहीं हैं। ब्रेंट क्रूड, वैश्विक तेल बेंचमार्क, 1.03 फीसदी गिरकर 114.13 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया।

बाजार के रुख पर विशेषज्ञों की क्या है राय?

विजयकुमार ने बताया कि कच्चे तेल के लंबे समय तक ऊंचे रहने से व्यापार और चालू खाता घाटा बढ़ेगा। इससे रुपये का मूल्यह्रास होगा और आयातित मुद्रास्फीति बढ़ेगी। इस साल अत्यधिक कम मानसून के कारण उच्च मुद्रास्फीति और बढ़ सकती है। एशियाई बाजार मिश्रित रहे, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 3 फीसदी गिरा। शंघाई का एस एस ई कंपोजिट इंडेक्स 1 फीसदी कम हुआ, जबकि हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स और जापान का निक्केई 225 बेंचमार्क सपाट रहे। बुधवार को अमेरिकी इक्विटी बाजार रात भर के कारोबार में उच्च स्तर पर बंद हुए। पिछले बुधवार को बीएसई सेंसेक्स 352.64 अंक गिरकर 73,246.03 पर बंद हुआ, वहीं एनएसई निफ्टी50 50.90 अंक गिरकर 22,698.85 पर बंद हुआ।