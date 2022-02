{"_id":"6206056d213ac534ac786578","slug":"sensex-saw-the-third-major-fall-in-new-year-2022-know-here-when-it-crashed-after-coming-to-corona","type":"story","status":"publish","title_hn":"Big fall in Sensex: सेंसेक्स ने देखी नए साल में तीसरी बड़ी गिरावट, यहां जानें कोरोना आने के बाद कब-कब हुआ धराशायी","category":{"title":"Bazar","title_hn":"बाज़ार","slug":"bazaar"}}

Big fall in Sensex: सेंसेक्स ने देखी नए साल में तीसरी बड़ी गिरावट, यहां जानें कोरोना आने के बाद कब-कब हुआ धराशायी

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: दीपक चतुर्वेदी Updated Fri, 11 Feb 2022 12:13 PM IST

सार Sensex Saw Third Major Fall OF 2022: सप्ताह के आखिरी कारोबार दिन शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 997 अंक तक टूट चुका है। गौरतलब है कि ये साल 2022 शुरू होने के बाद से सेंसेक्स में तीसरी बड़ी गिरावट है। 2020 में कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद से बीएसई के सूचकांक सेंसेक्स ने कई बड़ी गिरावटें देखी हैं। आइये जानते हैं इन बड़ी गिरावटों के बारे में।



बाजार में गिरावट के प्रमुख कारण

शुक्रवार को बाजार में आई भारी गिरावट की प्रमुख वजह की बात करें तो अमेरिका में महंगाई दर का असर भारतीय शेयर बाजार पर भी दिखाई दिया, जो कि 40 साल के नए उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है। गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका में मुद्रास्फीति दर 7.5 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। इसके अलावा, अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा मार्च से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना बढ़ गई है, इसका प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की संभावना भी वैश्विक बाजारों के साथ घरेलू बाजार में गिरावट का कारण बन रही है।



कोरोना काल में सबसे बड़ी गिरावट

साल 2020 में कोरोना महामारी का दौर शुरू होने के बाद से शेयर बाजार कई बार धराशयी हुआ है। सेंसेक्स ने महामारी के दौरान अब तक के इतिहास की कई बड़ी गिरावटें देखी हैं। इनमें सबसे बड़ी गिरावट 23 मार्च 2020 को आई थी जब सेंसेक्स 3934 अंक टूट गया था। इसके बाद कई ऐसे मौके आए जब सेंसेक्स ने निवेशकों का भारी नुकसान कराया। यह सिलसिला 2022 में भी देखने को मिल रहा है और महज डेढ़ महीने के भीतर ही कई बार टूट चुका है, इस बीच तीन बड़ी गिरावटें इसमें देखी गई हैं।



कोरोना आने के बाद सेंसेक्स का बुरा दौर तारीख वर्ष गिरावट 12 मार्च 2020 2919 16 मार्च 2020 2713 23 मार्च 2020 3934 4 मई 2020 2002 18 मई 2020 1068 26 फरवरी 2021 1939 12 अप्रैल 2021 1707 26 नवंबर 2021 1687 24 जनवरी 2022 1546 07 फरवरी 2022 1024 11 फरवरी 2022 997



अक्तूबर 2021 में पहुंचा था 62 हजार के पार

गौरतलब है कि सेंसेक्स ने पिछले साल 19 अक्तूबर को ही 62,245 अंक का अपना अब तक का सर्वकालिक उच्च स्तर छुआ था। हालांकि, इसके बाद शेयर बाजार में मची उथल-पुथल के कारण इसमें गिरावट का दौर शुरू हुआ और साल 2021 के अंत तक इसमें उच्च स्तर से करीब दस फीसदी की गिरावट दर्ज की गइ थी, जो नया साल शुरू होने के बाद और भी बढ़ गई है।



एक लाख तक पहुंचेगा बीएसई का सेंसेक्स

