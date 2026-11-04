द बोनस मार्केट अपडेट: सेंसेक्स 350 अंक उछला, निफ्टी 23900 के पार, अमेरिका के चुनावी नतीजों का क्या असर?

भारतीय शेयर बाजार बुधवार को हरे निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 350 अंक से अधिक उछलकर 77,219.65 पर पहुंचा। निफ्टी भी 23,900 के स्तर को पार कर 23,911.70 पर बंद हुआ।

विज्ञापन

किन क्षेत्रों में दिखी सबसे ज्यादा तेजी?

बाजार में यह तेजी अमेरिकी मध्यावधि चुनावों के आने वाले परिणामों के बीच देखी गई। अमेरिका में जारी परिणामों से 'ब्लू स्वीप' का संकेत मिल रहा है। डेमोक्रेटिक पार्टी ने सीनेट और प्रतिनिधि सभा में बहुमत हासिल कर ली है। इस बीच, भारतीय शेयर बाजार ने कुछ नुकसान की भरपाई करते हुए आखिरकार मजबूती दिखाई। सेंसेक्स में 301.80 अंकों (0.39 फीसदी) की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं, निफ्टी में 100.86 अंकों (0.42 फीसदी) का लाभ हुआ। व्यापक बाजारों में भी बढ़त जारी रही। निफ्टी स्मॉलकैप 250 और निफ्टी मिडकैप 100 सूचकांक 0.75 फीसदी तक उछले।

क्षेत्रों में निफ्टी रियल्टी सूचकांक में 2 फीसदी की जोरदार वृद्धि हुई। निफ्टी एफएमसीजी और निफ्टी उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं सूचकांकों में 1 फीसदी से अधिक का लाभ दर्ज किया गया। हालांकि, रुझान के विपरीत निफ्टी आईटी सूचकांक लाल निशान पर फिसल गया। मीडिया और रियल्टी शेयरों ने बाजार को ऊपर उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

विज्ञापन

विज्ञापन

वैश्विक बाजारों का क्या रहा हाल?

वैश्विक बाजारों में मिलाजुला रुख देखने को मिला। टोक्यो समय के अनुसार 3:43 बजे तक एसएंडपी 500 वायदा 0.3 फीसदी गिरा। वहीं, एसएंडपी/एएसएक्स 200 वायदा 0.2 फीसदी बढ़ा। जापान का टॉपिक्स 0.9 फीसदी नीचे आया। हांगकांग का हैंग सेंग 1.3 फीसदी और शंघाई कंपोजिट 1.9 फीसदी ऊपर चढ़े। यूरो स्टॉक्स 50 वायदा 0.4 फीसदी की गिरावट के साथ बंद हुआ।