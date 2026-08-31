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द बोनस मार्केट अपडेट: शेयर बाजार में बिकवाली हावी; सेंसेक्स 307 अंक टूटा, निफ्टी 24100 के नीचे बंद

Mon, 31 Aug 2026 03:55 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Mon, 31 Aug 2026 03:55 PM IST
सार

सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में बिकवाली का दबाव दिखा। सेंसेक्स 307 अंक गिरकर 76,957.27 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 95 अंक टूटकर 24,080.40 पर आ गया। ईरान संघर्ष और वैश्विक अस्थिरता के कारण कच्चे तेल की कीमतें बढ़ीं, जिससे निवेशकों की धारणा कमजोर हुई। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। 

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सेंसेक्स क्लोजिंग बेल - फोटो : amarujala.com

विस्तार
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भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को बिकवाली का दबाव हावी रहा। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 307 अंक गिरकर 76,957.27 पर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी भी 95 अंक टूटकर 24,080.40 के स्तर पर आ गया। यह गिरावट ईरान में बढ़ते संघर्ष और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण देखी गई। हफ्ते के पहले और अगस्त महीने के आखिरी दिन रुपया डॉलर के मुकाबले 21 पैसे बढ़कर 95.22 (अस्थायी) पर बंद हुआ। सोमवार निफ्टी के फ्यूचर कान्ट्रेक्ट बेंचमार्क गिफ्ट निफ्टी 36 अंकों की गिरावट के साथ 24239 के स्तर पर कारोबार करता दिखा। 

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निवेशक एमएससीआई सूचकांक में संभावित फेरबदल और सीएएस से उत्पन्न अस्थिरता के लिए भी तैयारी कर रहे थे। बाजार में व्यापक रूप से कमजोरी का माहौल रहा। अधिकांश क्षेत्रों में बिकवाली का दबाव स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। धातु और मीडिया क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुए। प्रौद्योगिकी, रियल एस्टेट और वित्तीय सेवाएं भी उल्लेखनीय दबाव में रहीं। फार्मा और स्वास्थ्य सेवा जैसे रक्षात्मक खंड भी फिसले। हालांकि, निजी बैंक एकमात्र ऐसे क्षेत्र थे जिन्होंने सापेक्षिक मजबूती दिखाई। निफ्टी बैंक 600 अंक उछलकर बंद हुआ।

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बाजार में गिरावट के मुख्य कारण क्या रहे?

सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में गिरावट के कई कारण थे। ईरान में बढ़ते संघर्ष ने कच्चे तेल की कीमतों को ऊपर धकेल दिया। इससे निवेशकों की धारणा नकारात्मक हुई। इसके अलावा, निवेशक एमएससीआई सूचकांक में होने वाले फेरबदल के लिए तैयार थे। सीएएस से भी बाजार में संभावित अस्थिरता की आशंका थी। इन सभी कारकों ने मिलकर बाजार पर दबाव बनाया।

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किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा बिकवाली का दबाव दिखा?

बाजार में बिकवाली का दबाव लगभग सभी क्षेत्रों में महसूस किया गया। धातु और मीडिया क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुए और इनमें बड़ी गिरावट दर्ज की गई। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भी उल्लेखनीय दबाव देखा गया। रियल एस्टेट और वित्तीय सेवाएं भी कमजोर प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रों में शामिल थीं। यहां तक कि फार्मा और स्वास्थ्य सेवा जैसे सेक्टर भी इस गिरावट से अछूते नहीं रहे। केवल निजी बैंकों ने कुछ हद तक मजबूती दिखाते हुए बाजार को सहारा दिया।

वैश्विक बाजारों का प्रदर्शन कैसा रहा?

वैश्विक बाजारों में भी सोमवार को कमजोरी का रुख रहा। टोक्यो समय अनुसार दोपहर 12:09 बजे तक एसएंडपी 500 वायदा 0.4 फीसदी गिर गया। जापान का निक्केई 225 वायदा (ओएसई) 1.2 फीसदी नीचे आया। जापान का टॉपिक्स भी 0.4 फीसदी की गिरावट के साथ बंद हुआ। ऑस्ट्रेलिया का एसएंडपी/एएसएक्स 200 थोड़ा बदला रहा। हांगकांग का हैंग सेंग 0.7 फीसदी और शंघाई कंपोजिट 0.3 फीसदी गिरे। यूरो स्टॉक्स 50 वायदा में भी 0.5 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई।

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