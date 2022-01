{"_id":"61cff9e3e8f08f76072c016f","slug":"gold-price-logs-biggest-fall-in-6-years-good-opportunity-to-buy-say-experts","type":"story","status":"publish","title_hn":"Gold Price In India: छह साल के निचले स्तर पर सोने के दाम, इस समय खरीदना फायदे का सौदा","category":{"title":"Bazar","title_hn":"बाज़ार","slug":"bazaar"}}

Gold Price In India: छह साल के निचले स्तर पर सोने के दाम, इस समय खरीदना फायदे का सौदा

Updated Sat, 01 Jan 2022 12:21 PM IST

सार gold at lowest level of last 6 years: सोना खरीदने का मन बना रहे हैं तो ये समय आपके लिए बेहतर है। सोने के दाम इस समय अपने छह साल के निचले स्तर पर हैं। एमसीएक्स पर सोने का भाव इस समय 48,000 रुपये के आसपास है जो उसके 56,200 रुपये प्रति 10 ग्राम के इसके ऑल टाइम हाई से 8000 रुपये नीचे है।



शुक्रवार को एमसीएक्स पर कीमती पीली धातु सोने की कीमत 198 रुपये प्रति 10 ग्राम बढ़कर 48,083 रुपये पर बंद हुई थी। हालांकि शुक्रवार को आई यह तेजी 2021 में सोने के भाव में आई पिछले 6 साल की सबसे बड़ी गिरावट की भरपाई करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। गौरतलब है कि 2021में सोने की कीमत में 4 फीसदी की गिरावट आई है। एमसीएक्स पर सोने का भाव इस समय 48,000 रुपये के आसपास है जो उसके 56,200 रुपये प्रति 10 ग्राम के इसके ऑल टाइम हाई से 8000 रुपये नीचे है।



हाजिर बाजार से तय सोने की कीमतें

कमोडिटी मार्केट के विशेषज्ञों की मानें तो इस समय सोने की कीमतें इसके ऑलटाइम हाई से 8000 रुपये तक नीचे आ चुकी हैं। उन्होंने कहा कि जब भी सोना 1800 डॉलर प्रति औंस के नीचे जाता है तब हमें इसमें खरीदारी आती दिखती है। यहां तक की पिछले पखवाड़े के उतार-चढ़ाव भरे कारोबार के दौर में भी 1820-1835 डॉलर के रेंज में आई मुनाफावसूली के बाद गोल्ड के भाव में जोरदार उछाल आया था। जानकारों के मुताबिक, सोने की कीमतों का रुख फिलहाल हाजिर बाजार से तय हो रहा है।



तीन से छह महीने में बढ़ेंगे दाम

एक रिपोर्ट में विशेषज्ञों के हवाले से कहा गया कि हाजिर बाजार के भाव से सोने के साइडवेज लेकिन पॉजिटीव रुझान के साथ कारोबार करने के संकेत मिल रहे हैं। निवेशकों को इस समय गिरावट में खरीद की रणनीति अपनानी चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अगले तीन से छह महीने में इसके भाव 1880 से 1900 डॉलर तक जा सकते हैं।



सोने की खरीदारी का बेहतरीन मौका

विशेषज्ञों के अनुसार, फिलहाल सोने की कीमतों का जो हाल है वो खरीदारी के उपयुक्त है। निवेश के लिए भी बढ़िया मौका इस समय बन रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार, 47,800 से 47,900 की रेंज शॉर्ट टर्म ट्रेडरों के लिए सोने में खरीदारी करने के लिहाज से सबसे बेहतर रेंज है। आने वाले समय में सोना जल्द ही 49,300 से 49,500 रुपये प्रति ग्राम तक जाता दिख सकता है।