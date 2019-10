PMC बैंक: ग्राहकों को राहत, खाते से कर सकेंगे 50 हजार रुपये की अतिरिक्त निकासी

#PMCBank now ₹50,000 withdrawal (in addition to ₹40,000) allowed for medical/education urgency. needy person has to apply to their branch



पी एम् सी बैंक खातेदार आता मेडिकल/शिक्षण इमरजेंसी साठी अधिक ₹५०,००० त्यांचा खात्यात्तुन काढू शकणार @BJP4Maharashtra